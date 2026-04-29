El 'invento' que algunos están haciendo con un popular producto de Mercadona arrasa en las redes sociales

El 'invento' que algunos clientes han hecho con un popular producto de Hacendado, de Mercadona, está arrasando en las redes sociales hasta el punto de compartirse decenas de miles de veces en pocos días.

Una de las usuarias que más ha popularizado esa variante ha sido @puredepalabras en TikTok. "Después de la tarta japonesa de yogur con galletas, llega el nuevo postre viral de 2026: helado de coco relleno de café", dice en un vídeo en el que muestra cómo lo prepara.

"No puedes ni considerarlo una receta, porque solo tienes que comprar helado de coco, hacerle un hueco (y ya de paso comerte una cucharada de helado mientras lo preparas) rellenarlo con café y disfrutar", explica la usuaria junto a un vídeo en el que muestra cómo lo prepara y en el que admite que no puede parar de tomarlo.

"Estoy encantada"

"Personalmente estoy encantada de esta moda porque mis dos sabores de café favoritos son el café y el coco, pero si todavía no lo has probado, ESTÁS TARDANDO", asegura.

El vídeo ha provocado una multitud de reacciones. Una persona critica: "Eso solo tiene un 5% de coco…". Y muchos han salido a responder a esa afirmación rápidamente: "Se trata de que está bueno aparentemente, no de la calidad o de la cantidad de coco". "No todo lo que comes tiene que ser saludable dios mío".

"¿Podéis parar de sorprenderos de que algo cargado de azúcar y grasa este rico??", plantea otro. Otra persona, en ese mismo sentido, señala: "Malísimo para la salud, lleno de azúcar, y de coco tiene la cáscara y poco más".

"Esto lleva haciéndolo mi padre 20 años…"

También hay quien da otras sugerencias: "Si le quitáis el relleno, añadís leche de coco natural y gelatina para que espese (o cuajada) se queda un postre increíble para los días de veranito".

Otros aseguran que esto no es nada nuevo. "Esto lleva haciéndolo mi padre 20 años…", asegura uno. "Postre viral de coco y tiene más años que la tana JAJAJAJAJAJ", apunta otro más.