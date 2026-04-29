Junts, al día después de tumbar el decreto de alquileres: "Nunca hemos dicho que no estemos a favor en situaciones complicadas"

Ayer ocurrió lo que se había dado por hecho que tenía más papeletas de suceder cuando el Consejo de Ministros aprobó el real decreto-ley que contenía el paquete de medidas para paliar la crisis de vivienda, es decir, la prórroga de los contratos de alquiler que vencen este año y el tope a la subida de los precios. Partido Popular y Vox votaron en contra de su convalidación, la misma postura que adoptó otra derecha, pero catalana. Junts confirmó el 'no' que había venido deslizando en las semanas anteriores y que, junto a la abstención de la derecha vasca del PNV, enterró la medida de urgencia.

Durante la votación en la sesión plenaria de ayer, cuando se constató que la mayoría parlamentaria había dejado caer el decreto, se escuchó resonar las críticas de ciudadanos desde el palco de invitados de la Cámara baja. El propio ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy —la ministra de Vivienda no asistió a la sesión—, había advertido a los grupos parlamentarios del coste social que tendría no apoyar una medida de la que dependen millones de persones. Ya se había dirigido a un PP que lidera la oposición: "Entre los 2,6 millones de inquilinos a los que quieren echar a la calle también están sus votantes".

Esta mañana, apenas transcurridas unas horas de que tuviera lugar la votación que tumbó la prórroga de alquileres, ha habido ciertos cambios en el discurso de uno de esos partidos que votó que no. Junts ha hecho valer argumentos reiterados, como que el decreto tenía lo que aprecian como errores "jurídicamente defectuosos", pero ha dejado entreabierta una puerta en forma de una aclaración que no se había manifestado antes, hablando de "situaciones complicadas" y allanando el camino para un hipotético acuerdo que contenga sus reclamaciones.

Nogueras: "Nosotros nunca hemos dicho que no estemos a favor..."

Dichas declaraciones de Junts han tenido lugar en boca de su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, quien ha asegurado que "nosotros nunca hemos dicho que no estemos a favor en situaciones complicadas de prorrogar contratos". Este año vence el plazo de la friolera de 630.000 contratos que se verán abocados a fuertes subidas. Y eso si los caseros no buscan otro perfil de inquilinos o directamente venden los inmuebles, los meten en el alquiler de temporada o vacacional o los dividen por habitaciones.

En entrevistas en Antena 3 y en Telecinco, recogidas por Europa Press, Nogueras ha insistido en que "no podíamos votar que sí a un real decreto que jurídicamente tiene muchos errores", antes de pasar a repasar algunas de las cuestiones que han reclamado introducir en un real decreto-ley que sí apoyasen. Fundamentalmente, medidas fiscales para que puedan desgravarse tanto los alquileres como las hipotecas. El propio ministro Bustinduy explicaba ayer, a la salida del hemiciclo, que no descartaban volver a llevar la prórroga en el futuro. Y Junts sigue siendo clave en ese escenario.

Nogueras también ha aprovechado para cargar contra el Gobierno, señalando que "me da la sensación a mí que a gente le va bien que no se solucionen los problemas", puesto que de solucionarse la crisis de vivienda ha dicho que "se le acaba el relato". También ha comparado a España con Canadá, donde en los últimos cinco años "se han hecho 1,3 millones de viviendas nuevas", tras previamente criticar que no les habían explicado previamente que las comunidades autónomas deben aportar el 40% de la financiación de lo que ha tildado de "súper plan de vivienda de 7.000 millones de euros". Cabe recordar que son las CCAA las que tienen la competencia exclusiva sobre vivienda.

La respuesta al billete de 50 euros que mostró Rufián

Por otro lado, y en el marco de su entrevista en 'El programa de Ana Rosa', Nogueras también ha sido preguntada por una de las escenas más comentadas durante el pleno de ayer. El momento en el que el portavoz parlamentario de Esquerra, Gabriel Rufián, les mostró desde la tribuna un billete de 50 euros indicándoles que aquella era la "bandera" que "comparten con PP y Vox".

"A quien no se ha leído el real decreto, a quien no ha hecho el trabajo, a quien le falta rigor y argumentos al final solo le queda el show. Y, si se quiere mantener en el show, cada día la tiene que mantener más gorda para que se lo compren los medios de comunicación. En este caso quien debería pronunciarse es el partido al que representa", ha respondido Nogueras, tras ser inquirida por si Rufián fue "muy duro" con Junts.

Cabe recordar que ERC ha sido una de las formaciones, ajenas al Ejecutivo de coalición, que más peso ha tenido a la hora de reclamar que se apoyase y ha centrado su estrategia en marcar diferencias con Junts, quien había venido manteniendo una posición política más centrada en apoyar medidas en clave de bonificaciones a propietarios. La presumible falta de apoyo de Junts a la prórroga de los alquileres fue una cuestión que ya decantó que fuese en un real decreto distinto al que contenía las medidas para contener los precios de los combustibles y otros efectos derivados del ataque estadounidense-israelí contra Irán.