La reacción de un estadounidense al enterarse de cómo funciona la sanidad pública en España es para verla en bucle

El usuario de TikTok @thewokeginger, estadounidense que tiene más de 300.000 seguidores en esa red social, ha publicado un vídeo sobre cómo funciona la sanidad pública en España que es para poner en bucle para recordar la importancia de un servicio de esas características.

"Aquí estoy en Mallorca, en España, y necesito que me preparen emocionalmente para esto. En España, la sanidad no está vinculada a tu trabajo, a tus ingresos o a que le caigas bien a tu jefe", empieza diciendo antes de exclamar emocionado por algo que en España vemos de lo más normal: "Si te pones malo, ¡vas al médico! Revolucionario, lo sé".

"En España no te arruinas por un brazo roto, no tienes que hacer una colecta para tu insulina, lo paga el Sistema Nacional de Salud español, que está pagado por todos los contribuyentes. Sí, obtienes algo a cambio. Y no es solo sanidad gratuita, es que hay también transporte asequible, fuertes leyes laborales y permisos pagados", insiste.

"En Estados Unidos se debate si la gente merece insulina"

Para el usuario estadounidense, eso es "casi como si la sociedad invirtiera en sí misma": "Mientras tanto, en Estados Unidos se debate si la gente merece insulina o el privilegio de ver a un médico por 800 dólares".

"No digo que España sea perfecta, porque ningún país lo es, pero cuando ves que cosas que son lujos en Estados Unidos son tratadas como servicios básicos aquí en España, te hace empezar a preguntarte cosas", reflexiona.

"Lo necesitamos, pero nunca sucederá"

Por todo ello, acaba planteando una pregunta: "¿Creéis que es hora de que Estados Unidos tenga sanidad universal, como gran parte del mundo?".

En las reacciones, un usuario señala: "Se llama socialismo y funciona para la gente, no para las corporaciones". "Necesitamos urgentemente un sistema de salud universal. Pagamos suficientes impuestos. El dinero de los impuestos simplemente no se utiliza correctamente", apunta otro estadounidense.

"Sí, necesitamos un sistema de salud universal en Estados Unidos. Sin embargo, eso nunca sucederá, ya que los multimillonarios lo controlan todo", se lamenta otro.