La Roma anuncia a su último fichaje de la forma más cutre que te puedes imaginar

¿Se puede ser más cutre que quien lleva la cuenta en inglés de Twitter de la Roma? Es difícil.

Y si no, miren cómo ha anunciado su último fichaje, el centrocampista italiano Bryan Cristante procedente del Atalanta.

Como pueden observar debajo de estas líneas, han publicado una foto de Cristante con la camiseta de su antiguo club y han pegado de mala manera la actual elástica de la Roma.

OFFICIAL 📑 Bryan Cristante is an #ASRoma player!



The Italian international midfielder becomes our third signing of the summer! ✍️🤝🐺 pic.twitter.com/VvH6OtRhhB