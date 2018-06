La bonita historia tras el increíble beso gay ganador del Mejor Beso en los Premios MTV

La MTV entrega este lunes los premios a lo mejor del cine y la televisión en EEUU y una de sus categorías más populares es la de Mejor Beso. El año pasado ganó un beso homosexual y este 2018 se ha vuelto a repetir la historia.

La película romántica adolescente Love, Simon se ha alzado con la victoria por el tierno beso entre su protagonista Simon y Blue. Se ha impuesto al que muchos daban por ganador, el de Eleven y Mike en Stranger Things.

El actor que interpreta a Blue, Keiynan Lonsdale, es quien ha subido a recoger el premio, despampanante y vestido de la cabeza a los pies de dorado y blanco.

GETTY

Y es que su historia va más allá: durante la fiesta de fin de rodaje de la cinta, Lonsdale salió del armario porque trabajar en Love, Simon le dio el empujón para aceptarse a sí mismo.

"Me hizo darme cuenta de que soy el único que controla cómo me veo a mí mismo y el miedo que siento cuando me enfrento a una nueva situación o a un nuevo trabajo", ha confesado.

Ante la audiencia de los MTV ha añadido: "Sólo quiero decirle a todos los chavales: podéis vivir vuestros sueños y llevar vestidos, besar a quien amáis, sea del género que sea. Podéis creer en la magia y vivir vuestros sueños siendo vosotros mismos".