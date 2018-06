El oportuno discurso de Millie Bobby Brown contra el 'bullying'

La actriz Millie Bobby Brown, de 14 años, se perdió este lunes la entrega de los MTV Movie & TV Awards por un accidente —según contó en Instagram, se ha roto la rótula y los médicos la aconsejaron reposo—, pero fue una de las estrellas de la noche con las palabras que pronunció en un vídeo para agradecer el premio a la Mejor actriz de televisión.

La intérprete aseguró que Once, su personaje en Stranger Things, le ha cambiado la vida "de las maneras más increíbles", por lo que quiso dar las gracias a todo el equipo de la serie de Netflix.

Millie Bobby Brown coronó su intervención con unas valiosas palabras contra el acoso, aprovechando la joven audiencia de los premios:

Como sé que hay muchos jóvenes viendo esto, y también adultos, igual no viene mal este recordatorio de algo que me enseñaron: 'Si no tienes nada agradable que decir, simplemente no lo digas. No debería haber espacio en este mundo para el 'bullying'. No voy a tolerarlo y ninguno de vosotros debería hacerlo. Si necesitas que te recuerden lo valioso que eres y sobreponerte al odio, mándame un mensaje en Instagram".