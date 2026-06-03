EL PAÍS lanza ‘ConversIA: nuevo sistema dinámico de gestión de suscripciones optimizado por IA’

EL PAÍS lanza ConversIA: nuevo sistema dinámico de gestión de las suscripciones optimizado por IA. Permite adaptar la forma de presentar contenidos a los lectores, con el fin de personalizar la experiencia de cada uno de ellos. El nuevo sistema toma decisiones en tiempo real en función del comportamiento de cada usuario, mejorando el acceso a los contenidos del diario.

Mediante inteligencia artificial, y gracias a capacidades generativas, el sistema enriquece los mensajes y los argumentos de valor, adaptándolos al perfil y comportamiento de cada lector. De este modo, el modelo evoluciona hacia uno más inteligente, centrado en acompañar al usuario en su relación con el producto y fomentar un mayor nivel de lectura, respetando siempre la legislación de protección de datos y privacidad.

Un motor de decisión analiza cada sesión de forma individual, teniendo en cuenta el perfil y el contexto de lectura del usuario. A partir de ahí, prioriza distintas experiencias de acceso y consumo, con el objetivo de fortalecer la relación con el medio. El modelo, además, es de aprendizaje continuo lo que permite una mejora progresiva y sostenida.

El proyecto ha sido financiado por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, en el marco de la convocatoria de Ayudas para la integración de Inteligencia Artificial en las cadenas de valor de medios de comunicación, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Con esta iniciativa, EL PAÍS continúa apostando por el uso de la inteligencia artificial para ofrecer una mejor experiencia a sus lectores y usuarios. Recientemente ha puesto en marcha GuIA, un sistema pionero con inteligencia artificial que enriquece la calidad de las noticias, automatizando determinadas tareas mecánicas, como el etiquetado de contenido o la selección de noticias relacionadas. Y también dispone de un asistente conversacional, Vera EL PAÍS, que contesta a las preguntas de los lectores a partir de los contenidos del archivo histórico del diario.