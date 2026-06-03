El hallazgo de una química de Oxford permite producir flúor sin el ácido mortal que la industria usa desde 1886 y puede revolucionar 150 años de historia

Veronique Gouverneur, una profesora de química de la Universidad de Oxford (Reino Unido) ha realizado un hallazgo que ha permitido producir flúor sin el "ácido mortal" que la industria usa desde 1886, lo que promete revolucionar 150 años de historia de esta práctica industrial.

Debido a sus hallazgos— publicados en la revista Nature— la investigadora, de nacionalidad belga, ha obtenido este martes el Gran Premio de Ciencia de la Fundación Simone y Cino Del Duca 2026, el cual se encuentra dotado con un premio de 275.000 euros.

El motivo por el que su trabajo ha conseguido dicho reconocimiento es debido a que gracias al método que ella y su equipo han realizado se elimina la necesidad del ácido fluorhídrico— un ácido tóxico, letal, contaminante y explosivo—, desencadenando una reacción química que produce "Fluormix", un reactivo que permite a los químicos sintetizar cualquier derivado del flúor que necesiten.

"Ha dejado su huella en la química del flúor con un trabajo científico altamente innovador que tiene aplicaciones concretas", destacó emocionado Frédéric Taran, el jefe del departamento de química bioorgánica y etiquetado de la Comisión Francesa de Energías Alternativas y Energía Atómica (CEA), sobre el trabajo de su compañera.

Una de las razones por las que decidió comenzar a trabajar con flúor, a pesar de que no contaba con experiencia previa en el campo, fue el hecho de que a pesar de que sea un elemento que no se puede encontrar con facilidad en la naturaleza, se utiliza para diversas aplicaciones.

"Me pareció fascinante que la naturaleza produjera muy pocos metabolitos de flúor, mientras que la actividad humana ha desarrollado una química del flúor muy diversificada para aplicaciones en múltiples sectores. Además, nadie trabajaba con flúor en Oxford", explica en una entrevista con el diario Le Monde.

A pesar de ello, no todos ven estos hallazgos como un avance. Uno de los que se muestra escépticos en este sentido es Martin Scheringer, quien trabaja como químico en ETH Zúrich (Suiza). Y es que, según ha criticado en una conversación con el diario francés, no cree que este "tipo de enfoque sea realmente necesario".

Según ha criticado, "recuperar flúor podría empeorar las cosas, no mejorarlas. De hecho, uno de los principales usos del flúor no es otro que la producción de PFAS". Por ello, ha continuado, expertos como él abogan por "la prohibición de los PFAS tóxicos y no esenciales, es decir, aquellos que no son necesarios para preservar la salud humana ni para facilitar la transición energética".

¿Por qué es dañino el flúor?

Cabe destacar que el flúor, cuando se encuentra en su estado puro, es completamente tóxico. Cuando se mezcla con agua, sal y pastas de dientes se suele usar en forma de fluoruro. Y, aunque en dosis normales y correctas puede ser seguro e incluso prevenir las caries, su consumo en exceso puede resultar bastante perjudicial. Algunos de los riesgo asociados a un exceso son:

Fluorosis dental.

Fluorosis esquelética.

Neurotoxicidad.

En caso de dudas, puedes consultar las pautas oficiales de salud bucodental en el portal de la Organización Mundial de la Salud (OMS).