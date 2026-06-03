Ayuso da luz verde a la ley que reconoce, a efectos administrativos, al concebido no nacido como un miembro más de la familia

El Consejo de Gobierno autonómico de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado luz verde para sacar adelante su proyecto de ley, el cual reconocerá a los concebidos no nacidos, al menos a efectos administrativos, como un miembro más de la unidad familiar. El texto, que aún deberá ser ratificado a finales de junio, responde a uno de los compromisos que la madrileña realizó durante su primera campaña electoral en 2019.

El portavoz de Ayuso, Miguel Ángel García Martín, ha destacado que Madrid se convertirá en "la primera comunidad autónoma en reconocer, con carácter general", al concebido no nacido.

Una iniciativa con efectos directos en la solicitud de ayudas y beneficios fiscales

Según ha detallado García Martín, para las ventajas derivadas de la condición de familia numerosa y las ayudas con "contenido económico", el reconocimiento operará a partir de la semana 14 de gestación (no la 12, como figuraba inicialmente en el anteproyecto), aunque cada convocatoria específica podrá fijar una fecha más tardía.

Además, el texto establece la creación de un certificado específico de "familia asimilada a familia numerosa", cuya obtención será obligatoria para acceder a los beneficios, y que será válido hasta los tres meses siguientes a la fecha prevista de parto. En los casos de gestación múltiple, se tendrá en cuenta por separado a cada uno de los concebidos.

Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado una ampliación de 4,5 millones de euros para reforzar la dotación destinada este año a las ayudas por gestación, nacimiento y adopción dirigidas a madres de 30 años o menos con rentas inferiores a 30.000 euros anuales.

La Comunidad de Madrid concede una prestación de 500 euros mensuales por cada hijo desde la semana 21 de embarazo hasta que cumple dos años. De este modo, las beneficiarias perciben un total de 14.500 euros a lo largo de los 29 meses de duración de la ayuda. Desde su puesta en marcha, se han aprobado más de 31.000 prestaciones.