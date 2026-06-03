Posibles "terceras personas involucradas", una caída previa y una herencia en vida: las claves de la investigación de la muerte del fundador de Mango

La muerte del fundador de Mango, Isak Andic, sigue arrojando novedades más de un año y medio después de su fallecimiento. La jueza de Martorell (Barcelona) que lidera el caso por la muerte del empresario, ocurrida durante una caída en una excursión a la montaña de Montserrat, ha solicitado a los Mossos d Esquadra que investiguen "la existencia de una tercera persona que directa o indirectamente participara en los hechos" y cita a la terapeuta de la familia.

Se trata de J.L, quien atendió a la familia Andic y que supuestamente habría ayudado a que el hijo del fundador de Mango y principal investigado de la causa, Jonatan Andic, recibiese una "herencia en vida" del empresario español fallecido. La mujer, que todavía no se encuentra bajo condición de investigada, habría animado al padre de Andic durante una de las sesiones de terapia (en la que participaban varios miembros de la familia) a que realizase una "herencia en vida" a su hijo para que pudiese "continuar teniendo relación con su hijo".

Una ruta sin riesgos, excepto en un punto

Los hechos ocurrieron hace más de un año y medio, cuando ambos habían quedado para caminar El camí de les Feixades. Iban solos y sin escoltas, por lo que no habría testigos que presenciasen lo ocurrido. El sendero en el que falleció el fundador del imperio textil formaba parte de una ruta de dificultad baja para todo tipo de personas, siendo el punto más peligroso justo en el que el hombre se precipitó.

Tras su caída, Jonathan llamó al SEM para pedir una ambulancia y posteriormente prestó declaración ante los Mossos d' Esquadra. "Mi padre se ha caído, estamos en Collbató, sí se ha caído...", dijo Jonathan en la llamada. "¿Se ha caído o ha tropezado?", le preguntó entonces la operadora del 112, en una de las cuestiones claves de la investigación. "Creo que se ha caído por un barranco, por favor envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor", respondió el hijo del fundador.

En su primera declaración este explicó que "se adelantó unos cuatro o cinco metros por delante de su padre, su padre se paró para hacer unas fotografías con su teléfono móvil y no lo tenía a la vista, y mientras caminaba escuchó un ruido de piedra cayendo, se giró únicamente vio un cuerpo rodando entre los matorrales, y escucho un fuerte golpe y un gemido de dolor de su padre", según recogen las diligencias.

En un inicio, el suceso se consideró como un "accidente mortal". Sin embargo, todo dio un vuelco el 20 de enero de 2025, cuando la Unidad de Investigación de los Mossos solicitó un mandamiento judicial. Días después se reabrieron las diligencias y se acordó como secreta la pieza hasta el día del arresto de Jonathan.

La detención de Jonathan Andic por la muerte de su padre

El hijo del fundador de Mango fue detenido en su domicilio de Barcelona y trasladado posteriormente a los juzgados de Martorell, donde se limitó a responder a las cuestiones de su defensa. Su estancia allí, sin embargo, no duró mucho, pues rápidamente pagó la fianza— de un millón de euros— para poder salir en libertad. A pesar de ello, la magistrada le ha impuesto algunas medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte, la obligación de acudir a los juzgados semanalmente o la prohibición de salir del país.

Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, sale del Juzgado de Instrucción 5. Europa Press via Getty Images

En las primeras horas, la muerte de su padre— ocurrida el 14 de diciembre de 2024 tras una caída desde una altura de más de 100 metros en una ruta de montaña en Montserrat— se investigó como un accidente. Sin embargo, conforme la investigación fue avanzando Jonathan comenzó a ser tratado como sospechoso, debido a diferentes indicios, como la supuesta mala relación con su padre (observada a través de los mensajes de WhatsApp) o algunas contradicciones en las declaraciones prestadas.

La herencia, las contradicciones en las declaraciones y la mala relación entre padre e hijo

Una de los indicios del presunto homicidio, según el auto de 17 páginas, es la mala relación que padre e hijo mantenían, "siendo el motivo principal la obsesión que el señor Jonathan Andic tiene por el dinero hasta el punto de pedirle la herencia en vida", dejando caer un móvil económico centrado en la herencia del fallecido, ante el temor de que el padre cambiara el testamento para entregar parte de su fortuna a una fundación social.

En este sentido, el auto destaca que el fundador de Mango se vio "obligado a aceptar continuar teniendo relación con su hijo, propiciada por la psicóloga J.L". Es aquí donde entra en juego la terapeuta que ahora cita la jueza de Martorell, quien habría remado a favor de este movimiento para favorecer a Jonathan. "El padre en un intento de reconciliarse con su hijo acepta la excursión que su hijo le propone para hablar los dos solos", apunta. También destacan las contradicciones en las tres declaraciones del hijo del empresario que han tenido lugar hasta este momento.

Además de ello, los informes técnicos fotográficos han descartado que la caída se produjese por un resbalón pues, según explican, hay una huella de pisada que es demasiado profunda y que por tanto consideran que no es fortuita. Junto a ello, otro hecho que llamó la atención de los investigadores fue que el vehículo del primogénito apareciese días previos del supuesto accidente en el aparcamiento, en concreto los días 7, 8 y 10 diciembre.

Un móvil que desapareció "bajo extrañas circunstancias"

Una de las incógnitas de este caso es lo que le ocurrió al móvil de Jonathan Andic, el cual desapareció "bajo extrañas circunstancias" durante un viaje relámpago a Quito en 2024, según el auto al que pudo acceder el diario El País. En este sentido, la jueza ha ordenado a Vodafone que comparta el tráfico de llamadas, con el objetivo de conocer las llamadas que se realizaron en el momento de los hechos, así como para saber si hubo "premeditación de la acción criminal con alguna persona".

La defensa de Andic: niega las contradicciones y argumenta una caída previa

Desde el lado de Jonathan Andic— quien decidió abandonar temporalmente la vicepresidencia de Mango para centrarse en su defensa— han cargado contra los medios de comunicación y han denunciado que se ha "construido un relato público" con una "visión parcial, descontextualizada y tergiversada, que ha generado una percepción de culpabilidad ajena a la realidad".

Además, según argumenta la defensa en su recurso de apelación contra el auto— donde se critica una supuesta "condena social como pena anticipada"—, la detención misma, "de todo punto innecesaria como antesala de imágenes gráficas inevitablemente divulgadas (...) ha conducido a un estado de cosas, a un tsunami informativo, en torno al auto interesadamente entregado a los medios que conducen a una suerte de condena social anticipada".

También ha negado que hubiese contradicciones en las declaraciones de Jonathan, pues según recuerdan las dos primeras declaraciones que el hijo del fundador realizó las hizo en calidad de testigo. Además, según ha señalado, no estuvo tres veces en el lugar antes de la muerte de su padre, sino que fueron dos: el sábado 7 de diciembre de excursión y el 10 de diciembre, aunque lo canceló finalmente porque llovía.

Respecto a las informaciones que señalan una supuesta mala relación familiar, la defensa ha esgrimido que el vínculo era "desde hace un tiempo mejor que nunca" y en cuanto al teléfono móvil que desapareció defienden que "no es una circunstancia extraña el sufrir el hurto del móvil en la plaza de Quito".

Para defender su inocencia, además, Jonathan ha utilizado dos nuevos argumentos: "la constatada gonartrosis bilateral en ambas rodillas del finado" y un informe en el que se compara la caída de Isak, de 71 años de edad, con otra que tuvo diez meses antes, aportando incluso un video de ese momento. Este último recurso, según defienden, sería "compatible exclusivamente con la hipótesis de caída accidental fortuita".