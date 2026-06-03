Netanyahu responde a los comentarios de Trump, quien confirma que le llamó "jodidamente loco": "Como en las mejores familias, a veces tenemos desacuerdos"

Una de cal y otra de arena. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se ha pronunciado sobre los comentarios que el presidente estadounidense, Donald Trump, quien en una conversación telefónica le llamó "loco" por sus acciones militares en Líbano en plenas negociaciones de paz, tal y como el propio mandatario republicano ha podido confirmar en un podcast de la periodista conservadora Miranda Devine este miércoles.

"Estás puto loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto", le dijo Trump a Netanyahu tras los ataques israelíes perpetrados en el Líbano que obligaron a abandonar las negociaciones de paz el lunes, según ha revelado Axios.

"Como grandes amigos, podemos discrepar por la mañana y por la tarde ya tenemos acciones en común" Benjamin Netanyahu, sobre Donald Trump

Tras confirmar desde el lado estadounidense dichas declaraciones, el israelí se ha pronunciado, quitándole leña al asunto y saliendo en defensa del estadounidense, con quien según explica tiene una buena relación, a pesar de que puedan surgir algunas discrepancias.

"Como en las mejores familias, a veces tenemos desacuerdos tácticos. Siempre encontramos la manera de resolverlos. Como grandes amigos, podemos discrepar por la mañana y por la tarde ya tenemos acciones en común", ha expresado Netanyahu en una entrevista con la cadena CNBC. "Esta ha sido una relación estupenda, porque (Trump) ha sido el mejor amigo que Israel ha tenido jamás en la Casa Blanca. Él me respeta, y yo a él", ha agregado.

Defiende que Estados Unidos e Israel cuentan con varios objetivos comunes

Para el israelí tanto Trump como él pueden tener algún que otro desacuerdo, aunque siempre terminan encontrando puntos en común. Uno de ellos, según ha defendido, es el de desarmar a Hizbulá e impedir el programa nuclear israelí. De hecho, según Netanyahu actualmente podría estar planeándose una desescalada limitada en la que Israel dejaría de atacar a Beirut si el grupo armado cesa sus ataques contra el territorio israelí.

El mandatario estadounidense dejó caer este miércoles que Irán se había comprometido a no tener armas nucleares, algo que por ahora no han confirmado ni desmentido desde el lado iraní.

Tanto EEUU como Irán han intercambiado varios borradores para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra y que permita reabrir con total normalidad el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo y gas. Una de las exigencias iraníes es que cesen los ataques contra Líbano, algo que por ahora Israel no ha querido frenar.