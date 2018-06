American Horror Story vuelve a la televisión con su octava temporada, cuya historia partirá de la base de Coven (tercera temporada) y Murder House (primera), tal y como anunció su creador, Ryan Murphy. La noticia recibió una gran acogida por parte de los fieles fans de la serie de FOX, que esperan con ansias desde hace años la vuelta de algunos de los personajes más queridos de la antología de terror.

Una de las actrices que ha confirmado que regresará a la ficción ha sido Emma Roberts, que participó en tres de las siete temporadas emitidas hasta el momento. La sobrina de Julia Roberts interpretará a Madison Montgomery, su siniestro personaje de Coven, del que se ha caracterizado para dar la noticia en Instagram: "Sorpresa, perras. Apuesto a que pensabais que me habíais visto por última vez".

