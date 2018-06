El hilo viral de la periodista Ana Pardo de Vera que revela "el show" de la renovación de TVE

Ana Pardo de Vera, directora del diario Público, se ha convertido en trending topic este viernes con motivo de un hilo que ha publicado en su perfil de Twitter sobre el proceso de renovación de la presidencia de RTVE.

La periodista ha escrito una serie de tuits, cargados de ironía y sarcasmo, en los que narra que ella misma recibió una llamada para ofrecerle el puesto al que finalmente ha sido nominado Andrés Gil.

El relato de Pardo de Vera acumula más de 1.000 retuits y cerca de 2.000 'me gusta' y cuenta bastantes detalles sobre las bambalinas del proceso para elegir a un nuevo presidente del ente público.

Lo reproducimos en su integridad:

Les voy a contar una cosa que me ha pasado y de la que ustedes solo conocen la puntita, con perdón. Como son gente inteligente y con sentido del humor (la sal de la vida junto a Galicia, la cerveza 🍻y el sexo), se van a reír, pese al ridículo (o por él) 👇🏼

El lunes me llamó Pablo Iglesias para decirme que el presidente Sánchez y él habían alcanzado un acuerdo para que los nombramientos de RTVE dependieran de Podemos. Quería que yo la presidiera provisionalmente hasta que el método del concurso público saliera adelante. Mi cara: 😳

El miércoles por la noche, el presidente ya creía que Escolar también era "buen perfil", que se considerase esa opción también hasta el jueves y si se optaba por mí, adelante y no se hable más 🏃🏼‍♀️

A mí aquello ya me olió a azufre monclovita, pero confié (Pardo de pardilla 🤓) en que a Escolar ("Un tipo de su trayectoria, imposible", me dije) y a mí no nos usarían como ariete político.