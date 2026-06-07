Una semana laboral de dos días y medio: un informe de expertos propone bajar de 2.100 a 1.000 horas las horas trabajadas al año para frenar el calentamiento y repartir la riqueza

El Laboratorio Mundial de la Desigualdad ha publicado el Informe sobre la Justicia Global. En el documento se propone un 'plan de choque' para lograr que el calentamiento global se mantenga en el límite de los 2 °C por encima del promedio preindustrial y que los ingresos del 89% de la población mundial se dupliquen para el año 2100.

El informe ha sido elaborado por 45 autores y se cimenta en bases de datos recopiladas por más de 200 investigadores de todo el mundo. Una de las medidas más llamativas de las que se plantean es reducir a menos de la mitad el tiempo medio de trabajo, de 2.100 horas al año a 1.000 horas. La cifra equivale aproximadamente a una semana laboral de dos días y medio.

Igualmente, los expertos proponen implementar fuertes impuestos sobre los multimillonarios (a los que identifican como los principales responsables de la crisis climática). En concreto, se sugiere un impuesto de hasta el 20% sobre la riqueza de los multimillonarios y un tipo impositivo de hasta el 90% en el impuesto sobre la renta para los que más ganan.

Reorientación de la economía con un aumento de la inversión en educación y sanidad

El Informe sobre la Justicia Global también incluye otras medidas como un cambio en la dieta consistente en un descenso del consumo de carne roja o una reorientación de la economía hacia actividades de bajo consumo, priorizando la inversión en educación y sanidad.

Thomas Piketty, codirector del Laboratorio Mundial de la Desigualdad y profesor de la Escuela de Economía de París, ha asegurado que destinar una mayor cantidad de dinero a educación y sanidad, más allá de fortalecer esas actividades esenciales, permitiría reducir de forma drástica el impacto ambiental.

"Un euro adicional del PIB destinado a educación y sanidad tiene entre tres y cuatro veces menos impacto ambiental y consumo energético que un euro adicional del PIB destinado al sector manufacturero. Por eso, los cambios sectoriales son de suma importancia", ha asegurado el economista.

Tal y como recoge EFE, un elemento fundamental de este proyecto es instaurar la "sobriedad" económica, un concepto que, según precisa Piketty, no supone "dejar de trabajar ni detener cualquier posibilidad de prosperidad", pero sí "limitar la producción de bienes materiales", compensado con "más servicios de educación y de sanidad".