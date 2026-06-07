Un experto en oratoria analiza el discurso de Antonio Banderas ante el papa León XIV y lo describe con una contundente palabra 

El papa León XIV ha estado este domingo en el Movistar Arena durante su segundo día de viaje en España. Allí, se ha reunido junto a diversas personalidades del mundo de las artes, las economía y el deporte. Uno de ellos ha sido el actor Antonio Banderas, quien ha sido el primero en hablar.

El profesor en Comunicación No Verbal y Oratoria José Luis Martín Ovejero ha sido uno de los primeros en analizar su discurso, el cual ha descrito a través de 'X' (antes conocido como twitter) con una única— pero contundente— palabra. "Una sola palabra para definir el discurso de Antonio Banderas ante el Papa, tanto desde el fondo como desde la forma: ejemplar", ha señalado.

"Me lo llevo para mis cursos de Oratoria: está leyendo y a pesar de eso, gesticula, mira al protagonista, juega con las palabras y los silencios. Si no lo has visto, te recomiendo hacerlo", ha agregado el experto en redes sociales, donde acumula miles de visitas y varios comentarios.

"Ha sido de lo mejor que he visto y oído en mucho tiempo. Por un momento creía que perdía la voz, sentido, emotivo y muy medido letra a letra", ha comentado un usuario en respuesta. "Yo vuelvo de vez en cuando al pregón que dio hace años en su Semana Santa de Málaga. Digno de escuchar", ha comentado otro en la publicación, que lleva ya más de 200 'me gusta'.

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"Santo Padre, autoridades, amigas y amigos: hay encuentros que no se miden por el tiempo que duran, sino por lo que significan, y su presencia hoy en Madrid no es solo una visita, sino un gesto de cercanía, escucha y diálogo con la sociedad civil. Ese diálogo encuentra muchas veces en el arte un lenguaje común, un puente histórico entre la Iglesia y el ser humano. La relación entre la Iglesia católica y el arte no solo ha sido fructífera, sino decisiva para la historia cultural de la humanidad, teniendo en Jesucristo a la figura más representada a través de los siglos, símbolo permanente de amor, paz, sacrificio y misterio.

Y es precisamente desde mi propia experiencia personal desde donde quiero compartir una reflexión: debo remontarme a la Semana Santa de mi Málaga de los años sesenta, a esas calles llenas de fe, música, belleza y emoción donde, siendo apenas un niño, nació en mí una pregunta sencilla pero inmensa: “¿Dios?”. Poco a poco fui encontrando respuestas en la mirada emocionada de mi madre ante la Virgen de la Esperanza, en la voz desgarrada de las saetas, en la devoción humilde de quienes cargaban imágenes buscando también encontrarse a sí mismos. Porque el arte no es solamente belleza: es pregunta, reflexión, denuncia, conciencia y también esperanza. El arte debe servir para mirar de frente el alma humana, para señalar la injusticia y para convertirse en una alternativa frente a cualquier forma de violencia. Como Cristo, el artista debe conservar siempre el valor de ser una conciencia crítica ante la sociedad, ante la religión y ante sí mismo.

Todos los seres humanos compartimos las grandes preguntas de la existencia —quiénes somos, qué sentido tiene el dolor, qué significa amar verdaderamente al prójimo o qué existe más allá de nosotros— y, en esa búsqueda, nos acercamos inevitablemente a lo trascendente. En un mundo acelerado y fragmentado, el arte nos ayuda a recuperar profundidad y humanidad frente al riesgo de que tecnologías e inteligencias artificiales desplacen aquello que nos hace verdaderamente humanos. Necesitamos seguir creando, preguntando y buscando no solo belleza, sino también verdad, porque toda pregunta profunda abre un camino hacia lo espiritual, hacia esa fraternidad que late tanto en el corazón humano como en el misterioso corazón de Dios. Como decía San Agustín: “Sed vosotros mejores y los tiempos serán mejores. Vosotros sois el tiempo”. Y hoy estoy aquí precisamente por “Godspell”, cuyo significado es “El hechizo de Dios”, confesando, humildemente, haber sido también víctima de ese hechizo. Muchas gracias"