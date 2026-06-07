Impugnados 400 votos para Florentino Pérez en el recuento de las elecciones del Real Madrid

Al igual que el partido más emocionante, este domingo las elecciones a la presidencia del Real Madrid también han tenido sus momentos de infarto. Cerca de una hora después del cierre de las urnas, el recuento ha tenido que pararse temporalmente después de que la candidatura de Enrique Riquelme impugnara una de las urnas, que contenía unas 400 papeletas de voto por correo.

Poco después se conocía, como han informado Carrusel Deportivo de la SER y el diario AS, que eran votos para Florentino Pérez y que quedaban anulados por un problema en el sellado.

Desde la candidatura de Florentino Pérez han asegurado que ganan el voto por correo "de forma holgada". Los socios del club tuvieron hasta el mediodía del jueves para ejercer su derecho al voto por esta vía.

AS apunta que el fallo tiene que ver con el doble sellado de los votos, que al parecer no cumpliría con las especificaciones marcadas. "Desde la candidatura de Florentino reconocen que esos 400 votos han sido retirados por un fallo sin mala intención", agrega el diario.

Las cifras de participación

Según la última cifra facilitada de participación, a las 17:00 de este domingo habían votado 23.593 socios, un 31,37 % del censo.

En las últimas elecciones con más de un candidato, celebradas en 2006, participaron 27.998 socios, el 42,9 % del censo electoral, como recuerda EFE.

Riquelme: "Ha ganado el Real Madrid"

Al cierre de urnas, Riquelme ha defendido que este domingo "ha ganado el Real Madrid" y su candidatura "también, independientemente del resultado", porque cree que "se ha dado voz a una parte que estaba dormida del madridismo", por lo que va "a seguir, porque el madridismo así lo ha decidido".

"Hoy es un día muy especial, después de 20 años ha habido una participación histórica. Hoy gana el Real Madrid y nuestra candidatura también, independientemente del resultado. Vamos a ver qué es lo que pasa en las siguientes horas en ese conteo", prosiguió.