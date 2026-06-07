Thomas Piketty, economista francés candidato al Nobel: "La gente tiene que acostumbrarse a que el gran cambio va a ocurrir de todos modos"

El Informe sobre la Justicia Global, elaborado por el Laboratorio Mundial de la Desigualdad, pretende, en pocas palabras, ser una guía a través de la que se pueda construir un mundo más justo, igualitario y sostenible para las nuevas generaciones.

La premisa de la que se parte es simple: el mundo no va bien tal y como está. O mejor dicho, el mundo solo va bien para unas pocas personas afortunadas, no para el conjunto de la sociedad.

Thomas Piketty, codirector del Laboratorio Mundial de la Desigualdad, profesor de la Escuela de Economía de París y uno de los coordinadores del informe, ha pronosticado que "habrá crisis. Eso es seguro", por lo que "la gente tiene que acostumbrarse a que, en cualquier caso, se producirán grandes cambios… No estamos en una situación en la que las cosas puedan seguir igual para siempre".

En ese sentido, el economista ha asegurado que "la gente se da cuenta de que esto simplemente no funciona. Si los multimillonarios del mundo dirigieran nuestra economía, invirtiendo el dinero de una manera que nos conduzca a un futuro fantástico con habitabilidad planetaria, salarios en aumento y mejores condiciones de vivienda y salud para todos, entonces todos estaríamos encantados de entregarles las riendas. Pero eso no es lo que vemos".

Piketty, en referencia a los principales mandatarios del planeta, ha afirmado que "su nuevo sueño es cubrir todo el planeta con centros de datos. Este es su proyecto económico para el mundo. Pero todo el mundo puede ver que esto solo va a aumentar la huella material de nuestra economía, que va a empeorar aún más el calentamiento global".

Los cambios que propone el Informe sobre la Justicia Global

Entre otras medidas, el Informe sobre la Justicia Global propone reducir a menos de la mitad el tiempo medio de trabajo (de 2.100 horas al año a 1.000 horas); implementar fuertes impuestos sobre los multimillonarios; llevar a cabo un descenso en el consumo de carne roja y reorientar la economía hacia actividades de bajo consumo, priorizando la inversión en educación y sanidad.

Los expertos que han elaborado el informe aseguran que si se aplicaran plenamente sus propuestas el calentamiento global se mantendría en el límite de los 2 °C por encima del promedio preindustrial y los ingresos del 89% de la población mundial se duplicarían para el año 2100.