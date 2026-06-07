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Irán ataca a Israel como represalia a sus ataques contra Líbano
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Irán ataca a Israel como represalia a sus ataques contra Líbano

La respuesta llega después de que los israelíes atacaran el sur de Beirut, rompiendo las condiciones del alto el fuego renovado esta semana.

Redacción HuffPost
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Tel Aviv (Israel), 20/03/2026.- A long exposure showing the interception of a ballistic missile in the skies above Tel Aviv, as sirens sounds across central Israel, 20 March 2026. EFE/EPA/ABIR SULTAN
Misiles sobrevolando el cielo de Tel Aviv (Israel).EFE

Irán responde a los ataques israelíes contra Líbano. Las Fuerzas Armadas israelíes han informado del lanzamiento de proyectiles desde Irán hacia territorio del Estado de Israel en aparente represalia por el bombardeo israelí de este domingo sobre los barrios del sur de Beirut, la capital libanesa.

"Las FDI --Fuerzas de Defensa de Israel-- han identificado el lanzamiento de proyectiles desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel. Los sistemas de defensa están activados para interceptar la amenaza", ha informado el Ejército en un comunicado.

El Mando del Frente Interior del Ejército israelí ha emitido alertas que han llegado a los teléfonos móviles de las personas que estén en las zonas afectadas, explica el comunicado militar.

"Se ha pedido responsabilidad a la población y actuar conforme a las instrucciones. Salvan vidas. Debes entrar en las zonas de protección tras recibir el aviso y quedarte allí hasta nueva orden", advierte el mensaje.

Solo se puede salir de estas zonas "tras recibir instrucciones explícitas" en ese sentido. "Debes seguir actuando conforme a las instrucciones del Mando del Frente Interior", concluye.

Redacción HuffPost
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