El flotador de moda este verano puede ser más peligroso de lo que crees

Seguro que si no lo tienes, ya lo has visto en el escaparate de alguna tienda, en alguna revista o en el perfil de Instagram de algún famoso. Al igual que ocurrió el año pasado con el flotador de flamenco, este verano se ha puesto de moda un hinchable con forma de unicornio. Es uno de los regalos estrella para ir a la playa o la piscina. Sin embargo, por muy bonito que sea este inflable, puede resultar mortal si no se utiliza correctamente.

El flotador, cuyo precio oscila entre 20 y 70 euros, ha alcanzado tanta popularidad en Inglaterra que hasta los jugadores de la selección británica hicieron una carrera subidos a ellos.

La Agencia de Guardacostas de Reino Unido ha realizado esta advertencia debido a que este martes en apenas unas horas han tenido que rescatar a 15 personas que se bañaron en el mar con este hinchable. "Por favor, no los uses en el mar, ni los lleves a la orilla. Los inflables solo deben utilizarse en las piscinas, no en la costa. Allí pueden pasar de resultar muy divertidos a ser potencialmente letales", ha advertido Piers Stanbury, director ejecutivo de la agencia, a la BBC.

Uno de los altercados que se ha producido con este flotador ha sido protagonizado por una mujer de avanzada edad. La bañista se alejó unos 400 metros de la costa de la isla de Wight (Reino Unido) encaramada al unicornio. Llegó un momento que no pudo seguir nadando y fue necesario rescatarla con varias lanchas y un helicóptero.

📟2/7/18 Tasked to a person blown over 400m from shore into one of the busiest waterways in the world on an inflatable unicorn luckily a passing kayaker assisted until gosport ILB recovered the casualty safely to shore. Inflatables are not suitable on the coast. #999Coastguard pic.twitter.com/PCO63i9mhh — Hillhead Coastguard Rescue Team (@hillheadcg) 2 de julio de 2018

En otros casos, los bañistas se han tenido que deshacer del hinchable, abandonándolo en el mar dadas las malas condiciones meteorológicas. Como se puede ver en la imagen, subida por los guardacostas de Hillhead en Facebook, han aparecido pinchados en la costa.

Filming for BBC News and ironically there are inflatables on the beach, so a perfect time to deliver some much needed safety information. Posted by Hill Head Coastguard Rescue Team on Tuesday, July 3, 2018

We are hoping to deliver a safety message later with @samfmnews @BBCSouthNews @itvmeridian after more than 15 people rescued on inflatables which are for swimming pools. If you see anyone in danger on the coast call 999 for coastguard immediately pic.twitter.com/9BudviHhQw — Hillhead Coastguard Rescue Team (@hillheadcg) 3 de julio de 2018

Esperamos entregar un mensaje de seguridad a las noticias de la BBC después de que más de 15 personas fuesen rescatadas de estos flotadores, que solo deben usarse en piscinas. Si ves a alguien en peligro en la costa llama al 999 para asistencia inmediata de los guardacostas.