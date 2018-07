María Rodríguez, más conocida como La Mala Rodríguez, es una gran aficionada al fútbol. Aunque está liada con el lanzamiento de Gitanas, el primer single que presenta en años y que verá la luz este viernes 6 de julio, ha sacado un hueco para responder a nuestro cuestionario del Mundial 2018.

Aunque reconoce que no tiene muy claro qué canción de todo su repertorio le dedicaría a la competiciónl, la rapera sí que tiene una idea de cómo sería ese tema en caso de que tuviese que componerlo desde cero.

Rodríguez recuerda con especial cariño el Mundial del 82, que vio junto a su tío en Cádiz, su tierra natal. Pero también señala que todos los que recuerda tienen algo de especial. "Es muy emocionante ver competir a todos los equipos juntos", asegura.

¿Cuál es el mejor momento que has vivido mientras se jugaba un Mundial?

Supongo que fue viendo los partidos de España en el Mundial del 82 con mi tío Paco. Nosotros somos de Cádiz y jugaba Mágico González. Recuerdo los gritos de la gente, la alegría, después la decepción... Todo eso que forma parte del deporte.

¿Cómo viviste la victoria de España en 2010?

Recuerdo que por aquel entonces había muchos problemas económicos y políticos y todo el mundo los olvidó gracias a aquel Mundial.

¿Qué crees que es lo mejor de este tipo de competiciones?

Que son una gran fiesta y que todo el mundo se contagia de esa energía.

Si tuvieses que hacer una canción para el Mundial, ¿cómo sería? ¿Qué dirías en ella?

Hay muchas letras que empujan a levantarse y gritar. Haría algo que conectara con esta sensación de superación. Me gusta que se premie el esfuerzo, que haya un equipo ganador... No me parece justo eso de que lo importante es participar... No, hay que luchar y esa emoción es la que se ha de sentir en todo momento.

Tienes una canción llamada Tengo un trato. ¿Con qué jugador de la selección harías un trato?

Con el portero Kepa Arrizabalaga. ¡Me gusta el 13!

¿Te gustaría ver un Mundial femenino como el de la selección masculina y con la misma repercusión?

¡Por supuesto! No entiendo por qué no pueden jugar mezclados hombres y mujeres. Me gusta mucho cuando veo entrenamientos de rugby con chicos y chicas porque hay mucho respeto y deportividad. Tampoco entiendo que no tenga la misma difusión cuando son tan buenas jugando.

¿Si España hubiese llegado a la final y el partido coincidiese con uno de tus conciertos, te preocuparía que la gente estuviese más pendiente del partido que de la música? ¿Qué harías?

Supongo que lo mejor es disfrutar de lo que haces y contagiar a los que están presentes.