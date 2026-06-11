Trump cancela 'in extremis' los ataques contra Irán, alegando avances en las conversaciones

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla en el Despacho Oval, en la Casa Blanca, tras firmar la Ley de Seguridad, el 10 de junio de 2026.

El presidente Donald Trump canceló a última hora el jueves los planes para reanudar los ataques militares estadounidenses contra Irán, alegando que las negociaciones con Teherán habían avanzado hasta los más altos niveles del liderazgo iraní y habían sido aprobadas por una amplia coalición de potencias regionales.

El drástico cambio de rumbo se produjo horas antes de que se previera la ejecución de los ataques. Sin embargo, los detalles del avance diplomático tras más de tres meses de guerra —incluida la forma en que el liderazgo iraní había manifestado su aprobación— no quedaron claros de inmediato en la publicación de Trump en Truth Social.

"Basándome en el hecho de que las conversaciones con la República Islámica de Irán han llegado al más alto nivel del liderazgo iraní y han sido aprobadas, yo, como presidente de los Estados Unidos de América, he cancelado los ataques y bombardeos programados contra Irán esta noche", escribió Trump.

“Las discusiones y los puntos finales han sido aprobados, tanto en concepto como en detalle, por todas las partes involucradas, incluyendo Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Baréin, Kuwait, Jordania, Egipto y otros. El bloqueo naval se mantendrá en plena vigencia hasta que se finalice esta transacción. La fecha y el lugar de la firma se anunciarán próximamente”, añadió.

Irán no emitió comentarios de inmediato. Trump ha afirmado repetidamente que un acuerdo con Teherán era inminente, pero su gobierno ha negado estas afirmaciones.

Horas antes, Trump había dicho que Estados Unidos atacaría a Irán “con mucha fuerza esta noche” e incluso agregó que quería tomar en algún momento la isla de Kharg, centro de infraestructura petrolera iraní, después de que un segundo día de ataques por ambas partes en el Golfo pareciera amenazar con un regreso a la guerra total.

Trump amenaza a Irán con un gran ataque esta noche y promete tomar la isla de Jarg El dirigente republicano, quien hasta hace bien poco perseguía el Premio Nobel de la Paz, ha amenazado con lanzar un gran ataque contra Irán y con asumir el control de sus mercados de petróleo "tal como lo hemos hecho con Venezuela". Ambos países han intercambiando ataques por segundo día consecutivo.

Un frágil alto el fuego está vigente desde principios de abril.

Fuentes iraníes y funcionarios occidentales habían declarado anteriormente que las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán sobre un acuerdo de paz preliminar se habían intensificado, mientras que la reanudación de las hostilidades esta semana socavó las perspectivas de una pronta resolución del conflicto.

Los precios del petróleo cayeron bruscamente después de que Trump anunciara la cancelación de los planes estadounidenses de atacar Irán, mientras que las acciones extendieron sus ganancias.

El principal negociador iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, advirtió contra cualquier acción precipitada tras las amenazas iniciales de Trump.

"Las estrategias erróneas y las decisiones impulsivas empeorarán la situación por completo, provocarán el colapso de la infraestructura y los mercados energéticos y crearán un atolladero interminable en el que quedarán atrapados durante años. Verán un Irán diferente", escribió en X.

El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó a ambas partes a redoblar sus esfuerzos "hacia un acuerdo pacífico, integral y duradero que promueva la paz y la seguridad regionales e internacionales", declaró el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric.

La guerra ha causado miles de muertos, principalmente en Irán y Líbano, y ha disparado los precios mundiales del petróleo desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra Irán el 28 de febrero.

A pesar de las recientes hostilidades, tres fuentes iraníes y funcionarios occidentales afirmaron que las conversaciones aún no habían abordado en detalle cuestiones como un mecanismo para la liberación de miles de millones de dólares de fondos iraníes congelados.

"Desde el punto de vista militar, esta guerra es un callejón sin salida. Los estadounidenses no pudieron lograr sus objetivos atacando a Irán. Ha habido avances en las negociaciones", declaró una de las fuentes iraníes.