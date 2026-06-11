El 'bloqueo logístico' de Ucrania cambia la guerra: más de 5.000 ataques al mes con drones guiados por IA y Starlink contra los trenes y camiones que abastecen al ejército ruso

La guerra de Ucrania va camino de cumplir los cuatro años y medio de duración. Durante este periodo, la industria armamentística ucraniana se ha especializado en la fabricación de drones de coste reducido (pero con elevados niveles de efectividad) a gran escala.

Según han informado recientemente funcionarios ucranianos, el país presidido por Volodímir Zelenski está logrando fabricar semejante cantidad de drones que tiene capacidad para lanzar más de 5.000 ataques de medio y largo alcance contra Rusia cada mes.

De hecho, la pasada semana, el ministro de Defensa de Ucrania, Mykhailo Fedorov, aseguró que las fuerzas ucranianas llevaron a cabo en el mes de mayo el doble de ataques a una distancia mínima de 48 kilómetros del frente que en abril.

Esa gran cantidad de ofensivas alejadas del frente responden a la nueva estrategia de Ucrania: ejecutar un 'bloqueo logístico' que ahogue las capacidades rusas para poder atacar el país. En mayo, Mykhailo Fedorov anunció un plan de más de 113 millones de dólares (unos 98 millones de euros, al cambio actual) para desarrollar armas en el marco de la mencionada campaña de bloqueo a las operaciones logísticas rusas.

En ese sentido, en The New York Times señalan que Kiev se está centrando en lanzar ofensivas contra carreteras y vías férreas cruciales, situadas en algunos casos a más de 160 kilómetros del frente, que abastecen de tropas y material bélico a Rusia. Esta decisión estratégica de Ucrania ha supuesto un cambio en la guerra ante el que Moscú aún no ha sido capaz de adaptarse.

En concreto, desde el mencionado medio explican que "Ucrania está causando estragos en camiones y trenes sin blindaje en la retaguardia del campo de batalla, utilizando drones con motores y baterías mejorados, sistemas de comunicación Starlink integrados y nuevas capacidades de inteligencia artificial. El aumento de los ataques está provocando escasez de combustible, dificultando la rotación de tropas y reduciendo la actividad militar rusa en el frente".