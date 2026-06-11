Desahucio en Málaga pese a 18 años de pagos al día: Soledad (66 años) y su madre de 95 ganan 1.800 euros al mes y las inmobiliarias les exigen entre 3.500 y 4.000 para alquilar

Aunque dicen que el dinero no da la felicidad, la grave crisis de acceso a la vivienda que padece España está haciendo replantearse a muchas personas si lo que señala esa conocida frase es realmente cierto. Más aún si se dan casos como el de Soledad Troncoso, una mujer de 66 años que vive junto a su hermano y a su madre de 95 años.

La familia va a ser desahuciada de la casa en la que llevan viviendo 18 años en Málaga (pagando siempre de forma puntual su alquiler de 700 euros mensuales) porque el propietario la ha reclamado para destinarla a uso propio.

El problema no es abandonar esa vivienda, es no encontrar otra solución habitacional con los 1.800 euros al mes que esta familia gana. Aunque han tratado de gestionar la situación con las administraciones públicas, no tienen un techo bajo el que vivir.

En declaraciones a la Cadena SER, Soledad Troncoso le ha pedido al alcalde de Málaga que "por favor nos ayude a conseguir una casa. Estamos desesperados. No puedo dejar a mi madre de 95 años durmiendo en la calle, y ese sería nuestro futuro".

"Soy trabajadora en activo; mi madre, una mujer de 95 años depende de un aparato de oxígeno para respirar; tengo un hijo, diagnosticado de esquizofrenia; y un hermano, que ejerce como cuidador principal de la persona mayor y si nada cambia nos quedamos literalmente sin techo", ha alertado la mujer de 66 años.

"Nos exigen acreditar ingresos familiares de entre 3.500 y 4.000 euros mensuales"

En cuanto a la situación económica de la familia, Soledad ha detallado que "nuestros ingresos familiares conjuntos ascienden aproximadamente a 1.800 euros mensuales, procedentes principalmente de mi salario (tras 18 años trabajando en la misma empresa) y de las prestaciones vinculadas al cuidado de mi madre".

Esa cantidad de dinero les está siendo insuficiente para poder alquilar una nueva vivienda en la ciudad malagueña. "En muchas inmobiliarias nos exigen acreditar ingresos familiares de entre 3.500 y 4.000 euros mensuales para acceder a alquileres que superan los 1.000 o 1.200 euros al mes. Nos encontramos con que trabajamos, cumplimos con nuestras obligaciones y no se nos abre ninguna puerta", ha lamentado Soledad Troncoso.