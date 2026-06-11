"Sí", Mourinho está de vuelta: el Real Madrid anuncia el retorno del entrenador portugués

Sí. The special one ya está de vuelta. El Real Madrid ha anunciado la vuelta de José Mourinho como entrenador del primer equipo, un retorno cerrado tras la victoria de Florentino Pérez en las elecciones a la presidencia del club. 13 años después, el talentoso, carismático, polémico (y todos los adjetivos que se quieran) técnico portugués vuelve a la que fue su casa durante tres temporadas. Muchos no han dejado de recordarle todo este tiempo.

El equipo blanco ha desvelado esta tarde a través de un comunicado oficial que el compromiso del portugués será para las tres próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2029. Mourinho se incorporará al club el próximo 13 de julio. Es el día en que dará comienzo la pretemporada,

De Mourinho se puede recordar todo. "Nos dio un salto de competitividad tremendo", repetía recientemente Florentino Pérez, haciéndole partícipe iniciático de la era de Champions ganadas tras su marcha y convirtiendo a 'Mou' en un activo viral de su propia campaña para contrarrestar el 'efecto Haaland' de Riquelme. Para el recuerdo, su imagen con la camiseta del Real Madrid y un simple "sí", que servía de confirmación de su compromiso con Florentino para volver a 'casa'.

Durante tres años, 'su' Madrid logró una Liga (la de 'los récords' en 2012), una Copa del Rey y una Supercopa de España, consiguiendo batir al por entonces casi imbatible Barcelona de Messi y Guardiola. Pero más allá de trofeos, también situó al club blanco otra vez en la élite de Europa, con tres semifinales de Champions seguidas.

"A mí personalmente no me dejan satisfecho. [pero] No debe ser fácil porque 18 entrenadores en 21 años, cinco semifinales de 'Champions'; el malo de Mourinho, tres", apuntaba el ínclito protagonista a modo de despedida en una de sus últimas comparecencias aún de blanco.

Mourinho sentó su particular cátedra tanto en el césped como en la sala de prensa. Entre 2010 y 2013 dejó momentos que son historia del fútbol mundial: de sus "papelitos" para denunciar errores arbitrales a su capacidad para sacar de quicio a Pep Guardiola —inolvidable aquel "el puto amo" que le dedicó el técnico catalán tras el enésimo pique psicológico—, sin olvidar sus recurrentes enfrentamientos con una prensa que le odiaba y amaba a partes iguales.

A sus 63 años, el hasta ahora técnico del Benfica vuelve a la 'casa blanca' para intentar poner orden a un vestuario roto y a un club a la deriva. Conocido su papel de 'poli malo', su nombre surgió como opción cada vez más fuerte a medida que Florentino y su equipo se daban cuenta de la necesidad de un perfil que recompusiera el club.

A nivel de palmarés, alguno podría decir que los mejores años de Mourinho han pasado. Tras hacer historia con el Oporto y el Inter de Milán y su resonante paso por el Real Madrid, ha pasado por numerosos banquillos, coleccionando títulos y algunas llamativas decepciones.

Su primer destino tras el Santiago Bernabéu fue uno ya conocido, el Chelsea inglés, equipo al que había dirigido del 2004 al 2008. La segunda etapa transcurrió entre 2013 y 2016, en la que ganó Liga y Copa. Después vino el Manchester United (2016-2019, donde sumó Europa League, Copa y Community Shield).

Aún en Inglaterra, entrenó al Tottenham entre 2019 y 2021, sin demasiado éxito, antes de dar el salto a la Roma, con el que logró una histórica Conference League en 2022, su último título por ahora, y una final de la Europa League al año siguiente. A su salida de Italia en 2024 giró hacia el Fenerbahçe turco, donde apenas completó una temporada y unos partidos de la siguiente antes de su cese, que le llevó a dirigir al Benfica desde septiembre de 2025.