Olvídate del fútbol, existe un Mundial mejor: bienvenido al Mundial de la reparación de lunas

Un coche con la luna rota, en una imagen de archivo

Este jueves 11 de junio de 2026 ha llegado el día que muchas personas llevaban esperando casi cuatro años: el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La cita futbolística se celebrará de manera conjunta en EEUU, México y Canadá.

Sin embargo, desde Francia animan a olvidarse del fútbol y centrarse en otra competición que, como mínimo, es bastante curiosa por su contenido. Se trata del 'Mundial de reparación de lunas'.

Así es como se conoce coloquialmente al prestigioso certamen Best of Belron, organizado por Carglass, empresa especializada en la reparación y sustitución de lunas para coches. En el evento, que tendrá lugar en Lisboa (Portugal) los días 24 y 25 de junio, participarán los mejores técnicos en reparación, sustitución y recalibración de lunas de más de 30 países.

En los días previos a la puesta de largo del 'Mundial de reparación de lunas', el medio de comunicación francés 20 Minutes ha podido hablar acerca del torneo con Sébastien Guyot, responsable de comunicación de Carglass Francia.

Guyot ha dejado claro que, aunque algunos se lo puedan tomar a broma, para los expertos del sector esta competición es algo muy serio. "Es mucho más que un evento 'divertido'. Es un tipo de evento muy emocionante para los equipos", ha asegurado.

"En cuanto a inspiración y motivación, este evento es genial"

En concreto, en la capital portuguesa, los jueces del certamen evaluarán a los participantes en cuatro pruebas técnicas: sustitución de la luneta lateral, reparación de impactos, sustitución del parabrisas y recalibración de la cámara.

El responsable de comunicación de Carglass Francia ha destacado que "tenemos muchos jóvenes que se incorporan a nuestros equipos. En cuanto a inspiración y motivación, este evento es genial".

En ese sentido, Sébastien Guyot ha detallado que Mouslime Madi Boura, el representante de Francia en la edición 2026, "llegó hace poco a nuestra empresa y Marine (la antigua campeona) viene del sector de la comida rápida. Cuando llegó, nunca hubiera imaginado que algún día participaría en un campeonato mundial".