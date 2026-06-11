Rescatan unas entradas del Mundial de 1994 que demuestran cuánto han subido los precios en los últimos 30 años

32 años después, EEUU vuelve a organizar un Mundial de Fútbol. Tras la edición de 1994, este 11 de junio ha comenzado la Copa Mundial de la FIFA 2026. No obstante, en esta ocasión EEUU no será la única sede, ya que también se celebrarán partidos en Canadá y en México.

El hecho de que un mismo país repita como organizador permite comparar cómo ha cambiado la vida a lo largo de estas más de tres décadas. Y una de las mejoras formas de hacerlo es confrontar cuánto costaba presenciar en el estadio los partidos en el Mundial 1994 y en el Mundial 2026.

El medio de comunicación estadounidense New York Post ha podido realizar ese ejercicio comparativo tras haber rescatado unas entradas de la cita mundialista del año 1994. Y las cifras hablan por sí solas.

Ver un España-Alemania de la fase de grupos del Mundial 1994 le costó al padre de un empleado del mencionado medio 45 dólares (39 euros, al cambio actual). Además, pagó 10 dólares (algo más de 8 euros) por aparcar su coche en las proximidades del estadio. Hoy en día, tan solo el aparcamiento cuesta al menos entre 50 y 60 dólares (entre 43 y 52 euros).

Si se tiene en cuenta el efecto de la inflación, pagar 55 dólares por la entrada y el aparcamiento en 1994 equivaldría en la actualidad a unos 104 dólares (90 euros). Pero obviamente, en el Mundial 2026 hace falta gastar muchísimo más dinero para asistir a un partido y aparcar el coche cerca del estadio.

Otra entrada recuperada por el New York Post corresponde a un partido de octavos de final que enfrentó a Alemania y a Bélgica. Su precio fue de 85 dólares (aproximadamente 74 euros).

Entre 170 y 220 dólares: el precio mínimo para ver un (poco atractivo) partido de la fase de grupos del Mundial 2026

En el Mundial 2026, las entradas de los partidos menos atractivos (y por lo tanto más baratos) de la fase de grupos más baratas cuestan entre 170 y 220 dólares, o lo que es lo mismo, entre 148 y 191 euros. En los partidos más esperados de la fase de grupos, el precio sube a varios cientos o incluso más de mil euros.

La FIFA ha implementado un polémico sistema de precios dinámicos en la venta de entradas del Mundial 2026 que hace que el coste fluctúe dependiendo de la demanda. En el caso de la final, las entradas han alcanzado los precios oficiales más caros de la historia del fútbol, costando varios miles de euros.