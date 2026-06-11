Stiglitz, Piketty y De Schutter coinciden: "La verdadera pregunta no es si el crecimiento continúa, sino qué tipo de economías construimos y a quién sirven"

"Vivimos en una era de escasez fabricada". Con esta contundente frase arranca una tribuna firmada por nada menos que el premio Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz, EL relator de Naciones Unidas sobre pobreza, Olivier de Schutter, y el catedrático de la Escuela de Economía de París, Thomas Piketty... así como por otras 360 firmas de reputada fama en el mundo económico.

Su artículo, publicado por El País, detalla cómo "en un mundo más rico que nunca, más de una décima parte de la población mundial sigue viviendo en la pobreza extrema". Eso implica que millones de personas "no pueden permitirse alimentos suficientes, vivienda o atención sanitaria básica", mientras, enfrente "una ínfima minoría acumula niveles sin precedentes de riqueza y poder".

La cada vez mayor brecha social en lo económico se produce al mismo tiempo que se disparan fenómenos climáticos extremos como sequías, megaincendios, inundaciones y olas de calor, situaciones que "nos recuerdan que nuestras economías están empujando al planeta más allá de sus límites", sentencian los firmantes.

"No se trata de crisis separadas. Son síntomas de un modelo económico que ha llegado al final del camino", prosiguen Stiglitz, Piketty, De Schutter y los restantes especialistas.

En ese modelo dejan claro que tanto la pobreza como la desigualdad "no son accidentes", sino que las consideran "resultados previsibles de decisiones de política pública". Del diseño de los sistemas tributarios al funcionamiento de los servicios básicos y la regulación del mercado labor, enumeran como factores.

Los firmantes reflejan en el poderoso artículo que "cuando se niega a las personas los medios para vivir con dignidad y participar como iguales en sus sociedades, se vulneran sus derechos humanos". Y añaden: "Lo crucial es que si los gobiernos pueden fabricar pobreza, también pueden desmantelarla".

Las grandes voces de la economía mundial refutan el histórico argumento empleado durante décadas, de hacer crecer la economía para que la pobreza desapareciera gradualmente. "Pero no se ha cumplido la promesa de que el crecimiento económico elevaría todos los barcos".

Unidos en el diagnóstico insostenible del mundo actual, los más de 360 firmantes se unen también en una hoja de ruta para saber qué y cómo hacer. Se trata de una "Hoja de ruta para erradicar la pobreza más allá del crecimiento", lanzada recientemente en Ginebra en la Organización Internacional del Trabajo, bajo los auspicios de la Coalición Mundial para la Justicia Social.

A juicio de sus creadores, "ofrece una serie de alternativas para ir más allá del enfoque estrecho centrado en “crecer-gravar-transferir” que ha moldeado las políticas durante décadas". Durante 18 meses, más de 400 personas y entidades globales trabajaron para "responder a una pregunta sencilla: ¿cómo podemos poner fin a la pobreza y reducir las desigualdades sin tratar el crecimiento del PIB como nuestra condición principal para el progreso?".

A modo de conclusión, sentencian algo que es "la mala noticia y también la buena", que "la pobreza se fabrica", así que "lo fabricado puede desmantelarse y sustituirse".

Por ejemplo, con la "Hoja de ruta para erradicar la pobreza más allá del crecimiento", con la que los especialistas "ponemos sobre la mesa opciones concretas, cada una respaldada por detallados 'perfiles de políticas' que exponen la evidencia, los pasos para su aplicación y ejemplos del mundo real".