Theresa May elige a Jeremy Hunt como sustituto Boris Johnson

Theresa May recompone su Gobierno. La primera ministra británica ya ha elegido un nombre para sustituir a Boris Johnson. La líder del Partido Conservador ha nombrado al Jeremy Hunt como nuevo titular de la cartera de Asuntos Exteriores y de la Commonwelth.

Hunt sustituirá al exalcalde de Londres, que dimitió este lunes como ministro de Exteriores debido a su rechazo a la postura impuesta por May al Gobierno para negociar un Brexit blando con Bruselas y llegar a un acuerdo para establecer una zona de libre comercio con el club comunitario.

"La reina ha aprobado complacida el nombramiento de Jeremy Hunt como secretario de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth", ha informado la cuenta de Twitter oficial @10DowningStreet.

The Queen has been pleased to approve the appointment of Rt Hon @Jeremy_Hunt as Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs. — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 9 de julio de 2018

Con estos nombramientos, May intenta pasar página de la crisis de Gobierno vivida en los últimos días con la dimisión de Johnson y del ministro británico para el Brexit, David Davis.

Hunt es diputado por el Partido Conservador en el Parlamento británico por la circunscripción de South West Surrey desde 2005.

Cuando se produjo el referéndum del Brexit, en 2016, apoyó la permanencia de Reino Unido en la Unión Europeo. Tras la victoria del sí al Brexit, defendió la convocatoria de un segundo referéndum.

Además del cambio en la cartera de Exteriores, se han producido otros dos nombramientos en el Ejecutivo. Matt Hancock abandona el Ministerio de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes para reemplazar a Hunt en Sanidad. Y Jeremy Wright, abogado general del Estado, se encargará de la cartera de Cultura.

The Queen has been pleased to approve the appointment of the Rt Hon @MattHancock MP as Secretary of State for Health and Social Care. — UK Prime Minister (@10DowningStreet) 9 de julio de 2018