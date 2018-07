Theresa May impone a su Gobierno un Brexit blando

The deal is done. El acuerdo está hecho. Ese el titular que ha escogido la cadena británica BBC para una noticia largamente esperada. Dos años después del referéndum, Theresa May ha logrado una posición común de su Gobierno en relación con la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

El Ejecutivo opta por un Brexit blando y propone la creación de una zona de libre comercio con el club comunitario. El acuerdo se ha logrado tras doce horas de reunión en la residencia de campo en Chequers.

"Nuestra proposición creará una zona de libre comercio entre el Reino Unido y la UE con una serie de reglas comunes para los bienes industriales y los productos agrícolas", ha señalado May en un comunicado.

El acuerdo ha sido resumido en un vídeo animado con 12 puntos básicos del acuerdo en la cuenta oficial del Gobierno británico en Twitter @10DowningStreet. La próxima semana se conocerán más detalles del acuerdo.

"Our Brexit #DealForBritain – the 12 key principles that we will use in our EU negotiations as we continue along the road to Brexit." – PM @Theresa_May