GTRES

Pablo Motos y El Hormiguero se han ido de vacaciones, pero ya están preparando su vuelta para septiembre. El programa de Antena 3 ha fichado para su próxima temporada a Nuria Roca, según publica YoTele.

La periodista, cuyo último trabajo en televisión fue en el programa de citas Singles XD en Cuatro —que duró solo dos semanas en la parrilla—, regresa a la pequeña pantalla y al canal en el que presentó La isla de los famosos (o lo que es lo mismo, el antiguo Supervivientes), con muy buenos datos de audiencia. Además, hasta 2017 estuvo a cargo de Lo mejor que te puede pasar en Melodía FM, emisora también de Atresmedia.

La presentadora contó precisamente en El Hormiguero en octubre de 2017 que su marido, Juan del Val, y ella tienen una relación abierta: "Yo no quiero tener una persona al lado que no esté viva, que no desee. Yo quiero que desee". Después de confesarlo le llovieron las críticas, a las que no dudó en contestar que "estaría bien que tuviéramos todos un poquito más de respeto, de libertad y que diéramos menos lecciones de moral".

Sin embargo, la polémica más sonada fue su despido de TV3 cuando presentaba y dirigía A tota pantalla. Roca compartió un comunicado en su perfil de Twitter en el que aseguraba que la cadena catalana le envió un burofax de manera "sorprendente y repentina" con el que le comunicaba su despido "sin argumentar motivo alguno": "Tras siete emisiones fue interrumpido de la programación de manera temporal a consecuencia de la situación política que se vive en Cataluña". El asunto fue también muy comentado.

La periodista ha manifestado su discrepancia con los titulares "intolerables" con las mujeres, y también ha cargado contra la dinámica, los retoques y los haters de las redes sociales y la censura de las mismas. De hecho, Instagram llegó a censurarle una foto de la sombra de un topless.

En abril de este año el tema de Cristina Cifuentes y las famosas cremas se relacionó (siempre desde el humor, a modo de chiste) con Nuria Roca debido a que la presentadora fue imagen de la misma marca. Una tuitera lo recordó, y la valenciana contestó con el mismo talante: "Yo por mis cremas MA-TO".

Ahora, Nuria Roca vuelve al terreno en el que ha trabajado durante tanto tiempo y en un programa en prime time que ha llegado a tener una audiencia que ha rozado los 4,8 millones de espectadores.