Trump culpa a las "noticias falsas" de la polémica desatada en EEUU por su reunión con Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha culpado a las "noticias falsas" de la tormenta política que se ha desatado por las declaraciones en las que da mayor credibilidad a su homólogo ruso, Vladimir Putin, que a las fuerzas de seguridad estadounidenses en las investigaciones sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.

Trump ha recurrido a Twitter para hacer balance de su reciente gira por Europa, que ha tenido la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN celebrada la semana pasada en Bruselas y la cumbre con Putin de este lunes en Helsinki como platos fuertes.

"Tuve una gran reunión con la OTAN. Han pagado 33.000 millones de dólares más y pagarán cientos de miles de millones de dólares más en el futuro solo por mí", ha dicho jactándose de la presión a la que ha sometido a los demás aliados para que cumplan el objetivo de gastar al menos un 2 por ciento del PIB en defensa para 2024.

While I had a great meeting with NATO, raising vast amounts of money, I had an even better meeting with Vladimir Putin of Russia. Sadly, it is not being reported that way - the Fake News is going Crazy!