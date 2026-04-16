Juan Diego Botto resume en pocas palabras la importancia de la memoria histórica 

El actor Juan Diego Botto fue entrevistado este miércoles en el programa de La Noche en 24 Horas para hablar de los 50 años de la dictadura de Videla en Argentina y cómo afectó a su familia, repasar todo lo que fue el franquismo y reivindicar la memoria histórica.

Sobre esto último, el popular intérprete dejó una intervención que ha logrado una gran repercusión: "Mirar al pasado no es una forma de entender lo que fuimos, es la forma de comprender lo que somos. No podemos comprender lo que somos si no vemos lo que fuimos y de dónde venimos".

Para facilitar la compresión de sus palabras quiso compararlo con una persona que padece alzhéimer: "Cuando alguien lo sufre, se le van borrando aspectos y recuerdos de su vida, dejan de identificar quién fue su marido, padre, hijo y lo que va perdiendo es su propia identidad hasta llegar un momento que no sabe quién es y no tiene las herramientas necesarias para saber quién es".

"Lo mismo ocurre a nivel colectivo, de país, cuando a un país se le niega su memoria y no se dedica el tiempo a saber qué nos pasamos, de dónde venimos y por qué estamos hoy aquí dejamos de entender quiénes somos como país", sentenció.

La conclusión de Botto

Botto enumeró algunos aspectos a tener en cuenta, que son los siguientes:

Se le niega revisar las 100.000 personas que tiene enterradas en sus fosas comunes.

No se revisa el por qué vinieron esas heridas

No se hace el esfuerzo titánico de enseñar en los colegios desde pequeños con libros de textos.

No se hacen visitas a campos de concentración y centros de detención.

"Si no se hace ese esfuerzo luego pasa que te preguntes que cómo es posible que habiten entre nosotros tantos franquistas, no es posible, es que es inevitable porque no hemos hecho el trabajo de mirarnos hacia atrás y entender quiénes somos", concluyó.