Rosa Villacastín le pide a Feijóo que rectifique por referirse así a Pedro Sánchez

Rosa Villacastín ha dedicado un llamativo mensaje en redes sociales a Alberto Núñez Feijóo después de descubrir, gracias a Silvia Intxaurrondo, que el líder del PP suele referirse a Pedro Sánchez como "primer ministro" en vez de como "presidente del Gobierno".

"Me ha llamado muchísimo la atención. Feijóo se refiere a Sánchez, y no es la primera vez que lo oigo, como primer ministro. Claro, llama la atención que Feijóo precisamente que ha estudiado Derecho, no sepa que en España, dentro de España, al presidente del Gobierno se le llama presidente del Gobierno", comentó este miércoles en La Hora de La 1.

"¿Puede tener una intención Feijóo usando la expresión primer ministro cuando se refiere a Sánchez?", le preguntó Silvia Intxaurrondo al profesor de la UPF-BSM Toni Aira, que respondió que ve en eso una forma de "rebajar el perfil de Pedro Sánchez a una especie de ocupa de la Moncloa".

Rosa Villacastín, colaboradora habitual del programa Mañaneros, presentado por Javier Ruiz en La1, se ha enterado de la forma en la que Feijóo se refiere a Sánchez y le ha pedido directamente y en mayúsculas que rectifique: "Pedro Sánchez es el presidente de España. No el Primer Ministro como te gusta referirte a él. No sé si por ignorancia o porque piensas que así le rebajas, en cualquier caso quien queda mal eres".

De vuelta al experto profesor, cuando Feijóo aplica esta forma de forma recurrente de referirse al presidente Sánchez trata de deslegitimarlo, como llevan haciendo desde el inicio de la legislatura y casi desde el inicio de su mandato, hace siete años.

En ese contexto, Intxaurrondo remató recordando que en la Constitución española se indica "presidente del Gobierno" y eso "Feijóo debería saberlo", en referencia a que el líder de la oposición ha estudiado la carrera de Derecho.

En otros países como Italia o Francia si existe la figura de primer ministro —como Macron o Meloni— porque hay un presidente de la República. Aquí se diferencia entre presidente del Gobierno y jefe del Estado, en este caso, el rey Felipe VI.