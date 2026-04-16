Caída sin precedentes en el apoyo a Israel en EEUU: oleada de 'noes' ante nuevas ventas de armas 

El senador Bernie Sanders, en una rueda de prensa para explicar sus planes contra las ventas de armas ofensivas a Israel, en Washington DC, el 19 de noviembre de 2024.

El Senado estadounidense sigue alineándose con Israel. Esta madrugada, ha bloqueado dos resoluciones que habrían impedido la venta de bombas y excavadoras a Tel Aviv, por un valor aproximado de 450 millones de dólares. Los republicanos, los correligionarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han reafirmado su apoyo al Estado israelí, como era de esperar, pero de fondo ha habido un terremoto nunca visto.

Y es que el respaldo a las resoluciones por parte de una amplia mayoría de los 47 senadores demócratas ha puesto de manifiesto la creciente frustración dentro de ese partido por el impacto en la población civil de los ataques israelíes contra Gaza, Líbano e Irán. Algo se mueve. Ningún senador liberal que considere postularse a la Presidencia votó esta noche a favor de armar más a los de Benjamin Netanyahu. Sintomático.

Una larga tradición de sólido apoyo bipartidista a Israel en el Congreso estadounidense hace improbable siempre la aprobación de resoluciones para detener la venta de armas, eso es así, pero los defensores de esta nueva postura esperan que plantear el tema, de forma insistente y con debate y polémica, anime al Gobierno israelí y a las administraciones estadounidenses a redoblar sus esfuerzos para proteger a la población civil. Porque una cosa es aludir a la legítima defensa y, otra, matar a 77.000 personas (al menos) en Gaza.

Quienes apoyan que las ventas sigan argumentan que Israel es un aliado importante al que EEUU debería vender equipo militar, también por su propia seguridad. Sin embargo, el senador Bernie Sanders de Vermont, independiente y miembro del grupo demócrata, forzó la votación de las resoluciones, exponiendo que los contratos violan los criterios de asistencia exterior establecidos en la Ley de Asistencia Exterior y la Ley de Control de Exportaciones de Armas.

La primera resolución, de prosperar, habría prohibido la venta, por un valor de 295 millones de dólares, de excavadoras Caterpillar D9R y D9T, repuestos y otros servicios de apoyo. La votación resultó en 59 votos en contra y 40 a favor de la medida.

Siete demócratas votaron junto con todos los republicanos en contra de la resolución que desaprobaba la venta de las excavadoras. La senadora republicana Cynthia Lummis de Wyoming no votó.

La segunda resolución habría prohibido la venta, por un valor de 151,8 millones de dólares, de 12.000 bombas convencionales BLU-110A/B de 454 kilos y los servicios de apoyo logístico y técnico relacionados.

Once demócratas se unieron a todos los republicanos para bloquear la medida por 63 votos contra 36. El senador republicano Thom Tillis, de Carolina del Norte, no votó.

En resumen, estamos ante una "caída sin precedentes en el estatus de Israel en EEUU", como lo define el periodista de Axios Barak Ravid, responsable de las principales exclusivas sobre las negociaciones de Gaza e Irán en los conflictos recientes.

Israel utiliza bombas en ataques contra Gaza y Líbano, y excavadoras para demoler viviendas en Gaza, Líbano y Cisjordania, denunció Sanders. "Y EEUU debe usar la influencia que tiene, de decenas de miles de millones en armas y ayuda militar, para exigir que Israel ponga fin a estas atrocidades", afirmó esta noche, instando a apoyar las resoluciones.

Israel afirma que no ataca intencionalmente a civiles y que sus ataques tienen como objetivo neutralizar a militantes e infraestructura militar.

Hace dos días, nueva encuesta del Pew Research Center muestra una aceleración del deterioro respecto al apoyo de los ciudadanos norteamericanos a Israel. Seis de cada diez estadounidenses tienen una opinión desfavorable de su Gobierno, ya sea "algo" o "muy" desfavorable. Eso representa un aumento de siete puntos porcentuales respecto del año anterior y de casi 20 puntos desde 2022.

El número más llamativo es el de quienes eligieron la opción más extrema: la proporción de adultos con una visión "muy desfavorable" de Israel llegó al 28%, casi el triple del 10% registrado en 2022. En cuatro años, lo que era una posición minoritaria dentro de la crítica se convirtió en la modalidad de rechazo más frecuente entre quienes tienen una mala opinión del país.

Esfuerzos redoblados

La votación del miércoles mostró un aumento en el apoyo a los esfuerzos para limitar la venta de armas a Israel. En julio, dos resoluciones que habrían bloqueado la venta de armas en respuesta a las bajas civiles en Gaza fueron bloqueadas en el Senado, recuerda Reuters.

También presentadas por Sanders, fueron rechazadas por 73 votos contra 24 y 70 contra 27 en la cámara de 100 miembros.

Al comienzo de la guerra entre EEUU e Israel contra Irán, la administración Trump eludió la revisión habitual del Congreso sobre las ventas de armas, alegando que existía una emergencia que hacía necesario transferir las armas de inmediato.

Previamente, el Senado rechazó con una votación de 47 votos a favor y 52 en contra una resolución que buscaba impedir que el presidente Trump, pueda ordenar nuevos ataques contra la república islámica sin autorización previa del Congreso. Este miércoles el mandatario aseguró que la guerra está "muy cerca de terminar" en una entrevista con Fox Business, mientras sigue vigente el bloqueo naval que impuso a Irán en el estrecho de Ormuz y envía miles de soldados más a Oriente Medio.