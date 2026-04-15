Silvia Intxaurrondo se da cuenta de cómo llama Feijóo a Sánchez y alucina: "No es la primera vez que lo oigo"

Silvia Intxaurrondo cuenta en directo que Jorge Azcón ha rechazado la entrevista en TVE como candidato a la reelección en Aragón.

La periodista Silvia Intxaurrondo ha dejado un curioso mensaje en la mañana del miércoles en La Hora de La 1 y ha reparado en un detalle que tiene como protagonistas al presidente, Pedro Sánchez, y al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

"Me ha llamado muchísimo la atención. Feijóo se refiere a Sánchez, y no es la primera vez que lo oigo, como primer ministro. Claro, llama la atención que Feijóo precisamente que ha estudiado Derecho, no sepa que en España, dentro de España, al presidente del Gobierno se le llama presidente del Gobierno", ha dicho la periodista antes de dar paso al profesor de la UPF-BSM Toni Aira.

"¿Puede tener una intención Feijóo usando la expresión primer ministro cuando se refiere a Sánchez?", le ha preguntado ya directamente Silvia Intxaurrondo a al experto invitado al programa.

El profesor, colaborador habitual del programa, ha respondido que sí. Que al llamarlo primer ministro Alberto Núñez Feijóo "quiere rebajarle el tono de presidencialidad por la vía de lo nominal".

"La idea de desgastarlo"

Para el docente, "la idea de rebajar el perfil de Pedro Sánchez a una especie de ocupa de la Moncloa, que esto ha sido recurrente en el argumentario del PP durante mucho tiempo, es esa idea de desgastarlo como la figura del presidente, como si alguien que está ahí, pero no debería estar ahí".

Otra fórmula utilizada es la de no llamarle por su nombre: "Si es el presidente, pues no le llamo presidente, le llamo primer ministro, como una pequeña treta que yo creo que a la mayor parte de la gente se le escapa. Realmente, si miras la figura de Sánchez, sí que es trasladable la figura del primer ministro en otros sistemas democráticos, pero cada uno tiene su nominalidad".

El ejemplo que ha señalado es el de Italia: "Tienen al presidente de la república y a la presidenta del Consejo de Ministros, que es Giorgia Meloni, pero nominalmente mucha gente le llama primera ministra".

"Una idea de deslegitimación"

Cuando Feijóo aplica esta forma de forma recurrente, según Aira, se trata de una idea de "deslegitimación", una parte "argumental de la idea de quitarle el peso de la presidencia... Y no lo hace por casualidad".

Intxaurrondo ha rematado recordando que en la Constitución indica "presidente del Gobierno" y eso "Feijóo debería saberlo".