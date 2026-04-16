Rusia aprieta en Ucrania con 660 drones al día: van 16 civiles muertos y cien heridos en su última andanada

Un residente permanece cerca de edificios residenciales alcanzados por un misil ruso y un ataque con drones en Dnipro (Ucrania), el 16 de abril de 2026.

Rusia aprieta a Ucrania, mientras el mundo mira a Oriente Medio. Una nueva noche de bombardeos del Ejército de Moscú contra territorio ucraniano ha dejado un total de al menos 16 muertos, más de la mitad en Odesa -en el sur del país-, y hasta 98 heridos, de los cuales la mayoría han sido en Kiev, según han informado las autoridades de las distintas ciudades atacadas, entre las que también está Dnipro, en la parte oriental del Estado.

La Policía Nacional Ucraniana (PNU) ha sido quien, en la mañana de este jueves, ha dado cuenta del balance de víctimas de la capital del país: "Cuatro muertos, entre ellos un niño, y 48 heridos", reza el comunicado compartido por el cuerpo. Entre los asesinado, la Policía ha destacado la presencia de un niño de 12 años, al que se han sumado una mujer y dos hombres. Entre los heridos también hay un menor de nueve años, así como tres policías y "cuatro sanitarios que acudieron a socorrer a los damnificados".

"Los distritos de Podilski y Obolonski han sido los más afectados", precisa el documento, que precisa que "edificios de varias plantas y viviendas particulares, un centro de oficinas, un hotel, un concesionario de coches y una gasolinera han resultado dañados". Asimismo, el cuerpo ha señalado que tanto sus agentes como el "personal del Servicio Estatal de Emergencias y otros servicios de emergencia continúan trabajando en las zonas afectadas".

Paralelamente, el gobernador de Odesa, Serhi Lysak, ha informado a través de sus redes de la muerte de ocho personas "tras esta difícil noche" en la que "16 personas han resultado heridas en el ataque" perpetrado por las fuerzas rusas. A su vez, el gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, ha lamentado que "tres personas han muerto y 34 han resultado heridas" después de que el Ejército ruso haya atacado "dos distritos de la región con drones, artillería y misiles".

La mayor parte de las víctimas se ha concentrado en la capital regional, Dnipro, donde el dirigente ha denunciado "un ataque masivo" que ha dañado "edificios de oficinas y administrativos, viviendas, una empresa y vehículos". En total, este bombardeo ha dejado dos muertos y 30 heridos en la ciudad, según ha recogido.

Las demás víctimas se han producido en el área de Nikopol, donde "un hombre de 37 años ha muerto y tres han resultado heridos", dos de ellos "hospitalizados en estado grave", mientras que otro ataque en Novoleksandrivska, en el distrito capitalino, ha terminado con "una niña de 14 años herida y hospitalizada en estado moderado".

Ataques redoblados

Todo este daño se produce en mitad de los ataques redoblados que Rusia está lanzando en las últimas horas: entre las 7.00 de la mañana del miércoles y las 7.00 de la mañana de hoy la enviado un total de 659 drones y 44 misiles contra el país invadiro, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su canal de Telegram.

Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron 636 de los drones y 31 misiles, según el parte, que informa también del impacto de 12 misiles y de 20 drones que no pudieron ser neutralizados en 26 localizaciones de Ucrania no especificadas en este balance. Fragmentos de drones y misiles rusos derribados cayeron en otros 25 lugares.

Del total de los misiles lanzados por Rusia, 19 eran misiles balísticos. Las defensas ucranianas pudieron interceptar ocho de estos misiles.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió esta semana de que Ucrania sufre un déficit agudo en materia de misiles para sistemas Patriot, los más efectivos para derribar misiles balísticos, que podría agravarse si termina el alto el fuego y vuelve la guerra en Irán.

No se ataca a inocentes

El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, ha condenado estos los ataques, que ha calificado de "terroristas", afirmando que los bombardeos fueron dirigidos "principalmente contra civiles". En un mensaje en la red social X, Sibiga calificó de "crímenes de guerra" esta última ola de ataques rusos, y pidió no normalizar esas agresiones, que han dejado además decenas de heridos.

“Urgimos a la comunidad internacional a actuar de forma inmediata. Todas las decisiones necesarias para incrementar la presión sobre el agresor deben desbloquearse ahora. Es inmoral, contraproducente y peligroso demorar las sanciones contra Rusia o los paquetes de apoyo a Ucrania”, escribió.

El ministro ucraniano pidió que más países se unan al Tribunal Especial que promueve Ucrania -con apoyo sobre todo de la Unión Europea (UE)- para juzgar al presidente ruso, Vladímir Putin, y a otros dirigentes rusos no por los abusos cometidos durante la guerra, sino por la decisión misma de iniciar y continuar el conflicto.

Rusia denuncia la muerte de dos niños

La Federación Rusa sostiene que, también en su territorio, han acabado muertos dos menores, en este caso por ataques de Ucrania. Ha ocurrido en la sureña región de Krasnodar, tras un ataque con drones contra varios edificios de viviendas en la ciudad de Tuapsé, a orillas del mar Negro, según informó el gobernador local, Veniamín Kondrátiev.

"El ataque terrorista de drones contra edificios de vivienda en Tuapsé se llevó las vidas de dos menores de edad de 5 y 14 años. Expreso mis profundas condolencias a los familiares de los fallecidos", escribió en MAX, el Telegram ruso. Kondrátiev añadió que encargó al jefe de la administración municipal, Serguéi Boikó, "garantizar toda la ayuda necesaria a las familias". "Según datos previos, otros dos adultos resultaron heridos, reciben atención médica", señaló.

En Tuapsé resultaron dañados un edificio de viviendas y cinco casas. Varios fragmentos de drones cayeron en los territorios de empresas ubicadas en el puerto, sin causar daños, explicó. "La administración municipal está organizando una residencia temporal para los damnificados", indicó.

Además, en la localidad de Loo, cercana al balneario de Sochi, cayeron fragmentos de drones, provocando daños menores.

A su vez, Boikó informó en su canal de Telegram de que la administración local creó un puesto de mando para paliar las consecuencias.

La autoridad aeronáutica rusa, Rosaviatsia, decretó el cierre temporal de los aeropuertos de Guelendzhik, Krasnodar (Pashkovski) y Sochi ante el peligro aéreo. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, las defensas antiaéreas derribaron durante la pasada noche 207 drones ucranianos de ala fija sobre seis regiones rusas y los mares Negro y Azov.