Basta ya. Llamemos a las cosas por su nombre.

Con ese lema por delante, la modelo de talla grande Ashley Graham ha decidido contestar a un comentario que uno de sus haters vertió en uno de sus últimos vídeos publicados en Instagram.

Graham aparece bailando en bikini y no tiene ningún problema en mostrar la barriga, que ella no oculta pero a muchos seguidores les parece de embarazada. Fueron tantos los comentarios cosechados a este respeto que la modelo curvy no pudo evitar responder.

"Se llama grasa", le espetó a un seguidor, que puso el foco en su barriga.

El comentario podría haber pasado desapercibido para la mayoría si no llega a ser por Comments by Celebs, una cuenta de Instagram dedicada a rastrear los mejores comentarios que los famosos hacen a sus seguidores. Su publicación lleva cerca de 17.000 comentarios en dos días.

