"Hay que tener el alma llena de mierda": el robo a una enfermera que indigna en redes

La cuenta de Twitter @enfermerasaturada ha compartido una indignante publicación en la que se muestra un cartel escrito por una enfermera que ha sufrido un robo mientras trabajaba.

"A la persona que haya sustraído un bolso de Disney es de una trabajadora que cuida a vuestros hijos. Quédense con el dinero pero devuelvan el resto, es material de trabajo", especifica el cartel.

Una foto que tiene en pocos días miles de retuits al que ha acompañado un durísimo mensaje:

"Hay que tener el alma llena de mierda para robarle el bolso a la enfermera que cuida de tu hijo en una incubadora. Te desvives para que te lo agradezcan así".

Y esto ha propiciado que

Soy TES y a mi me robó una vez el móvil de la ambulancia un tipo que iba delante mientras yo atendía a su esposa. Afortunadamente tenía localizador y me presenté en su casa con la guardia civil

A mi me robaron mi cartera aprovechando que salía de la consulta un momento a dejar unas muestras. Sabía quien era perfectamente, pero nadie hizo nada, incluso después de que suplantara mi identidad en el banco con mi DNI y me robará el dinero en varias ocasiones #truestory

Compañera contratada que no tenía taquilla tuvo que cambiarse en un almacén de la planta y dejar allí su ropa, le robaron el vestido y tuvo que irse a casa en uniforme... Hay mucha mierda en algunas almas!!

A nosotros nos robaron iPhone, cartera y tarjetas mientras mi mujer estaba dando a luz. No suelen ser otros padres sino hijos de p... que se pasean por el hospital sin escrúpulos.

A mi me robaron unas chanclas en el vestuario del Hospital Clínico de Salamanca. Lástima no tener hongos en mis pies y se Le pudran al... Que me las robo!!!