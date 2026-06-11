Gaspar Llamazares deja la frase del día cuando le preguntan sobre la imputación de Zapatero

La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sigue coleando y está dejando opiniones para todos los gustos. Al excoordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, le han preguntado por ello en Al rojo vivo.

Y lo ha hecho tras conocer el valor de las joyas que atesoraba el exlíder del PSOE: 1,3 millones de euros. "El dato no forma parte de la instrucción. Es pesca de arrastre, que se llama", ha valorado Llamazares.

"En estos momentos Zapatero tendrá que explicar y dar los datos de las declaraciones de patrimonio, si están esas joyas o no, y Hacienda tendrá que intervenir en su caso", ha añadido el actual concejal del Ayuntamiento de Oviedo.

No obstante, para Llamazares "eso no quita que el caso del expresidente Zapatero sea un caso escandaloso desde el punto de vista judicial". Una valoración que ha ampliado siendo muy contundente, asegurando que se trata de "politización de la justicia".

"Va más por Sánchez que por Zapatero"

"No ha habido ningún presidente ni el monarca donde se haya hecho este tipo de iniciativa", ha opinado, destacando que está por ver "si ha habido tráfico de influencias, que es muy difícil porque en este país prácticamente no ha habido condenas por tráfico de influencias".

Al hilo de esto, Llamazares se ha mostrado cauto, pero muy claro a la hora de mantener su "confianza en el presidente Zapatero". Sin embargo, ha hecho un importante matiz al respecto.

"No comparto desde el punto de vista personal el enriquecimiento después de la presidencia del Gobierno. Creo que tiene que explicárselo al Ministerio de Hacienda en su caso", ha afirmado el excoordinador general de Izquierda Unida.

A modo de cierre, Llamazares ha sentenciado su intervención en Al rojo vivo señalando que se trata "de una instrucción que va más por Sánchez que por Zapatero y que tiene más que ver con la política del Gobierno español ante determinadas materias que realmente en relación concreta con el enriquecimiento de Zapatero".