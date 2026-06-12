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Detenido Beret por una presunta agresión sexual y puesto en libertad con medidas cautelares
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Detenido Beret por una presunta agresión sexual y puesto en libertad con medidas cautelares

El cantante sevillano fue arrestado este jueves por unos hechos denunciados en abril.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Beret en 2022.Isabel Infantes/Europa Press via Getty Images

El cantante y compositor sevillano Beret ha sido detenido este jueves en Sevilla como presunto autor de una agresión sexual denunciada por unos hechos que habrían ocurrido el pasado mes de abril.

Según ha informado la Policía Nacional a EFE, el artista fue arrestado durante la mañana y trasladado posteriormente a disposición judicial. Horas después, el juez acordó su puesta en libertad provisional, aunque con varias medidas cautelares mientras continúa la investigación.

De acuerdo con la información facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el titular del juzgado de guardia de la Sección de Violencia sobre la Mujer número 4 del Tribunal de Instancia de Sevilla ha impuesto al cantante la prohibición de comunicarse con la denunciante y de aproximarse a menos de 500 metros de ella. Además, deberá entregar su pasaporte durante un periodo de tres meses.

La causa está siendo investigada por la Sección de Violencia sobre la Mujer número 2 del Tribunal de Instancia de Sevilla.

Se acogió a su derecho a no declarar

Durante su comparecencia judicial, Beret se acogió a su derecho constitucional a no declarar. De forma inicial, al artista se le atribuye un presunto delito de agresión sexual recogido en los artículos 178.1 y 179.1 del Código Penal, aunque la investigación continúa abierta y será la instrucción judicial la que determine el alcance de los hechos denunciados.

Por el momento, ni la defensa del cantante ni su entorno profesional han realizado declaraciones públicas sobre el caso.

Apenas dos días después de cantar ante el papa

La detención se ha producido apenas 48 horas después de una de las actuaciones más mediáticas de su carrera reciente. Este mismo martes, Beret participó en el acto celebrado ante el papa León XIV en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona, donde interpretó su conocida canción Lo siento acompañado por un coro infantil.

Era la segunda ocasión en la que el artista actuaba en un evento vinculado a la visita papal, tras haber participado también en la vigilia celebrada días antes en la plaza de Lima de Madrid.

Una de las voces más populares del pop español

Nacido en Sevilla en 1996, Beret comenzó a ganar popularidad a partir de 2013 gracias a las canciones que compartía en plataformas digitales. Su mezcla de pop, rap y música urbana le permitió construir una enorme comunidad de seguidores antes incluso de firmar con una gran discográfica.

Durante esos primeros años colaboró con artistas como Ambkor o SFDK y terminó convirtiéndose en uno de los fenómenos musicales surgidos de internet con mayor impacto en España.

En 2019 publicó Prisma, su primer álbum de estudio, en el que participaron artistas como Melendi, Sebastián Yatra, Vanesa Martín o Pablo Alborán.

Tres años después llegó Resiliencia, un trabajo que incluía algunos de sus mayores éxitos comerciales, entre ellos Porfa no te vayas, junto a Morat, o Diablo, en colaboración con Estopa.

Su último disco, Lo bello y lo roto, fue publicado en 2025 y consolidó una trayectoria que le ha convertido en uno de los artistas españoles más escuchados de su generación.

Ahora, la carrera del cantante queda marcada por una investigación judicial cuyo recorrido dependerá de las diligencias que se practiquen en las próximas semanas.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

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Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

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Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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