75.000 pasajeros afectados por la huelga de Ryanair en los aeropuertos españoles

Miles de pasajeros se han visto afectados por la huelga que este miércoles y jueves llevan a cabo los tripulantes de cabina de la aerolínea irlandesa Ryanair - y en Irlanda, también los pilotos- y que afecta a cerca de 75.000 clientes en España.

Por el momento, la jornada transcurre con normalidad y con el cumplimiento de los servicios mínimos, aunque ha habido cancelaciones en los otros tres países europeos en los que también está convocada: Portugal, Bélgica e Italia.

Durante estos dos días, 600 vuelos han sido cancelados en toda Europa. El país más afectado es España, con 400 vuelos afectados.

Los trabajadores reivindican, entre otras peticiones, que se les aplique la legislación española a la plantilla en vez de la irlandesa. El sindicado USO explica, por ejemplo, que si los trabajadores se ponen enfermos, no cobran.

Hasta última hora de la noche del martes, los sindicatos de tripulantes de cabina USO y Sitcpla estuvieron reunidos ante la Dirección General de Empleo en Madrid con Ryanair. Tras no alcanzar un acuerdo, mantuvieron la convocatoria de huelga y avanzaron que "es posible" que se convoquen nuevas movilizaciones en fechas futuras.

El Ministerio de Fomento ha decretado que Ryanair debe garantizar hasta el 59 % de los vuelos a ciudades peninsulares y extranjeras y el 100 % a las islas durante los dos días de huelga convocados por los sindicatos de tripulantes de cabina para el 25 y 26 de julio.

Por el momento, los sindicatos no cuentan con datos de seguimiento en España ya que en cumplimiento de los servicios mínimos todos los vuelos que se quedaban sin cancelar debían salir.

En el transcurso de las primeras horas de la huelga en España no se ha registrado ningún tipo de incidencia.

Desde Barajas han señalado que desde primera hora, la jornada se desarrolla con normalidad y sin incidentes ni conflictos de ningún tipo.

El aeropuerto tenía previstas 31 salidas y 31 llegadas después de las cancelaciones. El único vuelo que ha caído ha sido un vuelo Madrid-Pisa, que se ha cancelado porque el avión no ha llegado a Madrid.

Se han repartido instrucciones para que los viajeros afectados puedan contactar con atención al cliente, como ha mostrado una usuaria en su Twitter.

Ryanair ha cancelado 66 vuelos que tenían que salir hoy y 64 el jueves. La normalidad está marcando la mañana, ya que los pasajeros afectados por la huelga de los tripulantes de cabina de la aerolínea Ryanair ya fueron informados por la compañía sobre las afectaciones de sus vuelos y, en su mayoría, no han acudido al aeropuerto.

Las cinco ventanillas de facturación de Ryanair en la Terminal 2 del Aeropuerto de Barcelona indican que no funcionan -"drop off", se puede leer en ellas-, mientras que a las ocho que hay de información se acercan intermitentemente usuarios a presentar reclamaciones o a hacer otras gestiones.

Una veintena de trabajadores en huelga de Ryanair se han concentrado a primera hora de la mañana en las escaleras que dan acceso a las puertas de embarque, una acción que repetirán a partir de las 12.30 horas.

Iberia ha informado en su perfil de Twitter que la huelga prevista para los próximos días en el aeropuerto de Barcelona ha sido desconvocada.

Mientras la aerolínea se enfrenta a la huelga de tripulantes de cabina en España,Portugal, Bélgica e Italia; en Europa una huelga de azafatas y azafatos ha obligado a cancelar este miércoles cientos de vuelos.

En total se han cancelado 600 vuelos y 100.000 pasajeros se han visto afectados, que bien han sido recolocados en otros vuelos o bien han pedido un reembolso íntegro.

En Portugal se han producido 18 cancelaciones de vuelos en Portugal ( dos de ellos con destino a Barcelona y Madrid), Bélgica ha cancelado un 90 % de los vuelos desde Bruselas y 70 % desde Charleroi e Italia no ha informado a los pasajeros de la huelga y ha habido cancelaciones en Pisa y Bérgamo.

Avviso importante per tutti i passeggeri in partenza da e per l'Italia oggi, mercoledì #25luglio



Per ulteriori informazioni 👇 https://t.co/wX5RxQcexw pic.twitter.com/Z5SkQGV3xu