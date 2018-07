El hilo sobre el absurdo de los anuncios para mujeres que remueve conciencias

Ya había sospechas de que los anuncios de determinados productos femeninos no conocen del todo a sus potenciales clientas, pero una tuitera está triunfando en redes con un hilo que pone negro sobre blanco el "absurdo" de los anuncios para mujeres y que se dirige directamente a los anunciantes para remover conciencias.

Las publicaciones, de la usuaria Nixarim, son un repaso a anuncios de compresas, de productos de depilación, de alimentación o cremas antiedad y a los estereotipos negativos sobre las mujeres que transmiten.

Dentro hilo:

Depilarse es un coñazo. Pierdes tiempo, si lo haces con cuchilla para ir más rápido puedes cortarte o provocar quistes. La cera duele de la hostia. El láser es CARO. Y desde luego no nos depilamos cuando no tenemos un puto pelo. pic.twitter.com/hUnNMTvR6v

Cuando estás a dieta por culpa de la presión social no disfrutas.Cuando contamos las calorías de los envases de forma compulsiva es xq la obsesión x conseguir un cuerpo normativo ha eclipsado el disfrute de la comida.Y las mujeres cm cuerpos normativos no suelen ser las afectadas pic.twitter.com/0PARs3MrZM

Cuando haces "operación bikini" es porque tienes un problema de autoestima que hace que te veas fea en traje de baño. Es una forma más de atacar la autoestima de las mujeres. Y de nuevo una mujer con cuerpo normativo no va a hacer operación bikini porque no le hace puta falta. pic.twitter.com/4Hg7rQDJV0

Si queréis anunciar productos para la depilación, poned PELOS.

El vello femenino no es tabú. NO DEBE SERLO. No tiene nada de malo, no es antihigiénico, y TODAS los tenemos pic.twitter.com/tpYKMFR4HI