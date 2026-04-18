Jordi Évole habla de Rosalía y acaba reaccionando con estas cinco palabras a la última polémica de Ayuso

El periodista Jordi Évole ha aprovechado su último artículo publicado en La Vanguardia para hablar de los confesionarios de Rosalía en sus conciertos y, de paso, reaccionar a la última polémica de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Desde el martes, después del Atlético-Barça, lo único bueno que le podía pasar a un culé era tener entradas para ver a Rosalía. Porque que eliminen también al Madrid a mí ya no me compensa", ha reconocido al inicio del artículo.

El comunicador ha asegurado que la Rosalía de hace diez años "no podía permitirse la gira que está haciendo ahora con 33, su Champions" y ha recordado lo que ha ido haciendo en sus últimos conciertos.

"He querido ver poco y leer menos sobre sus conciertos, no quiero spoilers. Quiero que me sorprenda. Que me deje embobado. Que sienta ese orgullo que sentimos los del Baix Llobregat ante tanto talento salido de esta comarca: ella, Estopa, Aitana, Alizzz, Love of Lesbian, Alfred, Nil Moliner, Chicuelo, Joe Crepúsculo... Y me dejo a ­muchos", ha destacado.

Évole ha asegurado que Rosalía, "antes de ser Rosalía pasó por la cantera del Taller de Músics". "Cantó en bodas. Pasó por tablaos flamencos con el aforo de un baño del Sant Jordi que hoy reventará", ha contado.

"Tengo muchas ganas de concierto. Me siento un privilegiado por ir. Y muero por saber quién pasará hoy por su confesionario, una imagen icónica ya de su gira. Hemos visto a Yolanda Ramos o a Guitarrica Delafuente contando sus ruinas sexoafectivas. Vengándose de la perla que pasó por su vida", ha expuesto.

Pero Évole no ha dudado en reaccionar, siendo muy fiel a su estilo, a la última polémica que ha generado Ayuso. La dirigente madrileña tachó este viernes de "narcoestados" a los países que participan este sábado en la IV Reunión en defensa de la Democracia que se celebra en Barcelona.

La cumbre reúne a numerosos líderes progresistas, encabezados por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el periodista no ha dudado en ironizar con que se vayan a confesar en el concierto de Rosalía.

"¿A quién confesará hoy Rosalía? Coincide que por Barcelona anda la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, o los presidentes Lula o Petro. Ayuso, para darles la bienvenida, tachó ayer a sus países de narcoestados. Es única la perla madrileña", ha replicado.

"Lástima que no haya llegado el papa, que también pasa por aquí en breve. El papa del que no sabíamos ni la voz que tenía y que ahora se ha desatado. Y Rosalía confesándole", ha sentenciado Évole.