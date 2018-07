Unos británicos de despedida de soltero en Benidorm pagan a un indigente por tatuarse en la frente el nombre del novio

Unos jóvenes británicos que celebraban su despedida de soltero en Benidorm (Alicante) pagaron a un indigente polaco para que se tatuase el nombre del novio en la frente, según informa el medio británico Daily Star.

Tomek, de 34 años y natural de Polonia, recibió unos 100 euros a cambio de tatuarse "Jamie Blake, North Shields, NE28" en la cabeza. El mensaje no se llegó a completar porque el indigente estaba sufriendo demasiado dolor.

El salón de tatuajes publicó originalmente en Facebook la imagen del momento en que a Tomek se le estaba realizando el tatuaje. Después la retiró, pero la fotografía sigue circulando por las redes sociales. Esta acción ha desencadenado una ola de indignación entre los internautas, que lamentan que se juegue de esta manera con la vida de una persona pobre, que necesita ayuda, y no que la ridiculicen.

Karen Maling Cowles, presidenta de la Benidorm British Business Association, ha pedido a través de su página de Facebook recaudar fondos para costear la eliminación del tatuaje inacabado de Tomek. "En un nivel humano, es repugnante, podría ser mi hijo", dice Karen en unas declaraciones que recoge The Guardian.

"La comunidad británica está disgustada con eso y muchos turistas también. Es horrible, aprovecharse de la situación vulnerable de una persona y pensar que tirar un poco de dinero te da un poco de diversión rápida", añade.

Maling Cowles explica además que el indigente polaco era alcohólico y tenía ictericia, dolor de espalda y temblores. Había caminado 2.700 kilómetros para llegar hasta Benidorm después de romper con su novia, según su relato.

Añade que después de gastar parte del dinero que le había dado los turistas británicos, Tomek fue asaltado en la playa y sufrió el robo de los 17 euros que le quedaban. Además de conseguir dinero para eliminar el tatuaje desea ayudarle a reconducir su vida. Desde hace dos semanas, no se sabe nada de él, informa ABC.

El novio de la despedida, Jamie Blake, ha manifestado al diario The Chronicle que desconocía los hechos y que él se enteró de lo ocurrido al día siguiente, al ver las imágenes en las redes sociales. Añade que estaba con una treintena de amigos, de fiesta en Benidorm, pero que no fue a la tienda de tatuajes. El chico, que hace tres meses que se trasladó a la localidad alicantina donde ahora reside y trabaja, ha insistido en Tomek no es indigente y que no se le pagó por tatuarse.