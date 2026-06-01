La red de clínicas veterinarias MiVet refuerza el bienestar emocional de sus equipos veterinarios

El grupo veterinario MiVet da un paso más en su compromiso con el bienestar de sus profesionales mediante la implantación del programa BH Bienestar, una solución integral orientada a mejorar la salud emocional, la resiliencia y el desarrollo personal de sus equipos en clínicas y hospitales veterinarios.

En un sector caracterizado por una alta exigencia emocional, presión asistencial y retos constantes en la relación con pacientes y propietarios, MiVet sitúa a las personas en el centro de su estrategia, facilitando herramientas que permitan a sus empleados gestionar el estrés, prevenir el desgaste profesional y mejorar su calidad de vida.

A través de BH Bienestar, los profesionales de MiVet tienen acceso a un completo ecosistema de servicios enfocados en el bienestar emocional, entre los que se incluyen:

Asistencia psicológica gratuita e ilimitada, totalmente confidencial y disponible 24/7.

Programas de coaching personalizado, orientados al desarrollo de habilidades personales y profesionales.

Talleres, webinars y actividades dirigidas, centradas en gestión emocional, mindfulness, hábitos saludables y equilibrio entre vida personal y laboral.

Contenidos digitales especializados, como podcasts, vídeos y artículos elaborados por expertos en psicología.

Servicios y beneficios para familiares, ampliando el impacto positivo al entorno cercano del empleado.

El acceso al programa se realiza de forma sencilla a través de una app y plataforma digital, adaptándose a las necesidades y horarios de cada empleado, y garantizando en todo momento la máxima confidencialidad.

Con esta iniciativa, MiVet refuerza su apuesta por el cuidado integral de sus equipos, consciente de que el bienestar de los profesionales es clave para ofrecer la mejor atención veterinaria.

Sobre BH Bienestar

BH Bienestar es un servicio ofrecido por el grupo BH Consulting, consultora experta en gestión del estrés, psicología y coaching aplicado a las organizaciones. La compañía nace en la Unidad de Estrés del Instituto Universitario Dexeus en Barcelona hace más de 23 años.

A lo largo de su experiencia han podido detectar la necesidad de poner un equipo de expertos en estrés al servicio de las organizaciones.

Así nació el Programa de Apoyo al Empleado “BH Bienestar” que desde el año 1998 da cobertura a más de 45.000 empleados en España, Portugal y Latinoamérica.

En este contexto, MiVet y BH Bienestar han alcanzado un acuerdo de colaboración para impulsar el bienestar emocional de los profesionales, reforzando así su compromiso con el cuidado integral de sus equipos