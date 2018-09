Correr 48 horas seguidas para frenar la ignorancia sobre la diabetes

Para Carles Aguilar correr no es una simple afición. Tampoco es solo una manera de mantenerse en forma o en buen estado de salud. Para Carles Aguilar correr es mucho más.

Este periodista catalán decidió hace ahora seis años que correr sería su aliado para sensibilizar sobre ciertas enfermedades y así, con este objetivo, se calzó las zapatillas para enfrentarse a retos o acciones —como le gusta llamarlas— a cada cual más dispar y a cada cual más mediático. "10 kilómetros los corre mucha gente y hacerlos no sería llamativo, tenía que buscar una acción más compleja para conseguir atraer la atención", explica Aguilar a El HuffPost sobre cómo nació este proyecto en 2012.

Con ese objetivo de llamar la atención se enfrenta el próximo jueves 20 de septiembre a su octava aventura, que le lleva por primera vez a Formentera y con la que por primera vez busca concienciar sobre una enfermedad que afecta a toda la población (o puede hacerlo): la diabetes.

También será la primera vez que vaya a correr durante 48 horas seguidas, con sus dos días y sus dos noches, a lo largo y ancho de la isla balear. Empezará a hacerlo cuando ponga pie en tierra, aunque su sueño hubiese sido recorrer los primeros 10 kilómetros a bordo del buque que lo transporte desde Barcelona, pero la logística no se lo permite. "Iba a ser más espectacular y también era un aliciente, pero el barco tiene varios niveles y no se puede", lamenta.

Carles Aguilar

Atiende nuestra llamada en los huecos libres que encuentra estos días de locura. Y quien dice días dice meses porque lleva cinco trabajando en el reto, entrenando ocho horas al día y esforzándose en la promoción, que confiesa es más fácil porque trabaja en la radio y tiene un podcast. Todo con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de la prevención, el diagnóstico y el control de esta enfermedad que afecta a seis millones personas en nuestro país, según datos de la Federación Española de Diabetes.

"Los años anteriores había dedicado esta acción a enfermedades raras y minoritarias, para ayudar a niños con enfermedades genéticas o incurables, que en España puede que solo tengan 300 afectados. Este año he querido dar un giro", continúa, y recuerda que precisamente la actividad física y un estilo de vida saludable ayudan a prevenir esta enfermedad que se caracteriza por niveles altos de azúcar en sangre por no segregar suficiente insulina y que mal tratada puede tener graves consecuencias: un 16% de las personas ciegas en España lo son a causa de la diabetes, 7 de cada 10 amputaciones de una extremidad inferior se deben a la diabetes y cada año mueren en España 25.000 personas por esta enfermedad.

Son datos que tiene muy presentes y que quiere que calen entre la sociedad. Como también quiere que se sepa que existan dos variantes de diabetes: la tipo 1, con la que se nace y que se trata con insulina, y la tipo 2, que en la mayoría de los casos se puede evitar y que cada vez aparece con más frecuencia en niños. Para ello cuenta con la Asociación de Diabetes de Cataluña y las empresas Ascensia Diabetes Care y Sunstae GUM como aliados. Le brindan su apoyo logístico porque a la hora de la verdad estará solo. Eso le da la oportunidad de ir marcando libremente su rumbo, según le apetezca y en la dirección que le apetezca, dice.

No le importa ni el recorrido ni los kilómetros, aunque tiene una referencia de lo que puede hacer: en 2014 consiguió completar 235 con 24 horas non stop. Esta vez sabe que no hará el doble pero probablemente ese sea el mínimo.

Lograr 230, 240, 300, 350... es lo de menos. El objetivo es otro: visibilizar y tener repercusión. "Sensibilizar a todo el mundo, tanto diabéticos como los que no lo son, para que se instaure un estilo de vida saludable para prevenir y que se trabaje en el diagnóstico precoz", añade. Ese camino ya lo empezó a recorrer antes de verano y lo prolongará más allá del día 22. Si se trata de sensibilizar, el cronómetro continuará en marcha.