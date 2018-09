Cómo sobrevivir (y prosperar) en el trabajo siendo introvertido

En el trabajo, las reuniones eternas me agotan por completo la energía mental. No soporto hacer llamadas telefónicas y las conversaciones frente al dispensador de agua me resultan forzadas. Al final de una jornada larga, prefiero pasar el rato en pijama con mi perro en el sofá que aprovechar la hora feliz de los bares.

¿Te suena familiar? Si es tu caso, probablemente seas una persona introvertida tú también. No somos personas cohibidas, antisociales o vagas. Es más bien al contrario: las personas introvertidas podemos ser grandes líderes. Sin embargo, en ambientes de trabajo que favorecen el comportamiento extrovertido, encontrar nuestra voz puede resultar un desafío. Por suerte, se trata de un desafío salvable. Introvertidos en el trabajo A la hora de hablar de personalidades, no existe el blanco o el negro. Todo el mundo muestra un amplio rango de rasgos y comportamientos según el entorno, el humor y otros factores. Sin embargo, la gente tiende a inclinarse más hacia la introversión o la extroversión, lo cual queda establecido según la forma en que recuperamos energía y cómo centramos la atención. Mientras que las actividades y estar con gente son el combustible de las personas extravertidas, las personas introvertidas necesitan tiempo para sí mismas, para reflexionar y para recargar las pilas. Suelen ser personas calmadas, buenas escuchando y prefieren pensar antes de hablar.

Por desgracia, en muchos lugares de trabajo no saben reconocer y recompensar esas características. En vez de eso, es más frecuente que los trabajadores más sociables y carismáticos asciendan a los puestos de mando. De hecho, aunque las personas introvertidas constituyen más o menos la mitad de la población general, solo ocupan un 2% de los puestos de ejecutivos.