El mayor mapa magnético del universo jamás hecho: científicos lo construyen midiendo la luz de casi 4 millones de galaxias para entender una fuerza aún misteriosa

Hay avances científicos cuya dimensión cuesta plasmar en una pieza. El liderado por la agencia científica nacional de Australia, la CSIRO, y el Observatorio SKA (SKAO), una organización intergubernamental que construye dos de los radiotelescopios más grandes del mundo, es un buen ejemplo. Sus investigadores han medido la luz de cerca de cuatro millones de galaxias según se movían a través del espacio intergaláctico.

El resultado es algo tan inmenso como el mayor mapa cósmico de campos magnéticos jamás elaborado. Un documento de alcance planetario que sirve de ayuda fundamental a los expertos en una de las fuerzas más misteriosas (y claves) del universo.

Esos campos magnéticos que 'inmortalizó' Jean-Michel Jarre en uno de sus discos son, volviendo a la astronomía, un elemento clave de planetas, estrellas, galaxias y demás. Por ello, este inmenso 'mapa' permitirá a los científicos investigar asuntos fundamentales sobre la física del universo y la galaxia en la que vivimos.

“Todavía no sabemos con certeza cómo se originaron los campos magnéticos en el universo, ni cómo han cambiado a lo largo del tiempo desde el Big Bang. Por eso, este tipo de mapa nos ayuda a empezar a responder esas preguntas y a observar los detalles del universo magnético", apunta el doctor Alec Thomson, astrónomo y astrofísico de CSIRO y uno de los responsables del trabajo.

El doctor Thompson no esconde su emoción por unos resultados gracias a los cuales, la comunidad científica "por primera vez, podemos investigar los detalles más sutiles del material que hay entre las estrellas cercanas y estudiar un gran número de galaxias distantes".

Para la profesora Naomi McClure-Griffiths, científica jefa de SKAO y miembro del equipo de investigación es un punto de 'no retorno'. "Durante los últimos 20 años hemos estado trabajando prácticamente con el mismo conjunto de datos, que ni siquiera abarcaba el hemisferio sur. Ahora, por fin podemos responder a algunas preguntas importantes con una imagen mucho más precisa de las estructuras magnéticas del Universo".

“Con la información que ahora tenemos sobre los campos magnéticos en todo el Universo, podemos estudiar cómo afectan estos campos a la interacción a escala galáctica entre nuestra Vía Láctea y sus vecinas, las Nubes de Magallanes. Incluso podríamos encontrar la respuesta a preguntas como cuándo aparecieron por primera vez los campos magnéticos en el Universo. Antes pensábamos que sería imposible responder a estas preguntas. Me alegra decir que ya no es así", afirmó.