La lectura de Gonzalo Miró tras conocer el sumario del caso Leire: sabe muy bien qué no hay que hacer

El presentador de televisión Gonzalo Miró ha intervenido en Malas Lenguas, donde ha dado su lectura del caso Leire, después de que se haya levantado el secreto de sumario y se hayan conocido nuevas informaciones que han dado mucho que hablar.

Según este sumario, Leire Díez se reunió en tres ocasiones con Mercedes González, directora de la Guardia Civil, para que investigara a miembros de la UCO. La propia UCO sitúa unos audios "sobre las cloacas contra Sánchez", indicando que el supuesto origen de la trama estaría entre Díez y Santos Cerdán.

Sobre si ha sido una operación de la que Pedro Sánchez estaría al corriente, Miró ha respondido que "es mucho lucubrar, a mí lo que no me creo de ninguna manera es que esto sea solo una cosa de Leire Díez y que no haya pasado de ahí".

"La peor decisión que ha tomado este gobierno es..."

"Puedo entender que quizá empezaron a salpicar todos estos casos, principalmente los más próximos a la familia del presidente, de su mujer y del hermano, alguien de ahí dentro quisiera intentar gestionar de una manera poco apropiada o poco ética cómo fuera el curso de esas investigaciones", ha analizado.

Miró no sabe si el presidente Sánchez era conocedor de la operación, pero cree que todo esto tiene más que ver "con la peor decisión que ha tomado el PSOE, este gobierno, pero concretamente el PSOE a lo largo de estos ocho años de gobierno de Sánchez, que es pactar con el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial".

"Si realmente lo que quieres es que no te investiguen como te están haciendo ahora, a lo mejor lo que no tienes que hacer es pactar esos nombramientos con los que no tienen ningún respeto por la democracia", ha rematado el presentador, dejando muy clara su opinión durante su minuto de intervención.