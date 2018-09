La aplaudida reflexión de Ana Milán tras la detención de Willy Toledo

El actor Willy Toledo fue detenido este miércoles en su domicilio de Madrid tras declararse insumiso y no acudir a declarar por la denuncia presentada por una organización católica contra él por supuesta vejación de los sentimientos religiosos.

"Me detienen. Se nos jodió el guateque. Vamos pallá. Poloniaaa", escribió el actor en su cuenta de Facebook poco después de las 17:00 horas, en referencia a la vigilia que había convocado en el Teatro del Barrio esperando a su detención, que se suponía sería este jueves.

Sin embargo, los agentes arrestaron a Toledo en las inmediaciones de su domicilio en Madrid, tal y como contó su abogado.

Su detención ha provocado la indignación de muchos en las redes sociales, desde usuarios anónimos a compañeros de profesión como la actriz Ana Milán, cuya reflexión en Twitter sobre el arresto de Toledo ha sido muy aplaudida: "Un sistema judicial que detiene a Willy Toledo y tiene libre a Rodrigo Rato es difícil de entender".

Uno dice viva el rey y el otro no

Respecto a Rato,no se como va su jucio pero entiendo que esta en libertad provisional con pago de fianza!!!Yo no hubiera puesto fianza,pero todos sabemos q pasa cuando tienes un abogado de alto standing!

No es dificil, se llama Tribunal de la Santa Inquisición.

Exacto Ana no lo has podido definir mejor

Sin embargo, otros han criticado a la actriz por esta comparación:

Willy Toledo no sería detenido si hubiera acudido a su primera citacion judicial!Como es mas guay que nadie,no acude a citaciones,entonces llegan las ordenes de detencion!No entro en si esta bien citado o no,pero si estas citado,has de acudir!Él,tu,uo y cualquiera!

No caigas en ese juego tan simplón: está detenido para llevarlo ante el Juez, y se le pondrá en libertad en cuanto declare. A Rato también lo detuvieron antes de ponerlo a disposición judicial. Lo cuentas como si Toledo fuera a ir directo a Estremera por blasfemar, y no es así.

El símil no es apropiado,yo no se si Rodrigo Rato debería estar encarcelado, pero creo que el otro personajillo no debería volver a pisar España por que odia a España y a los españoles,o eso dice.